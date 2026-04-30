Un nuevo paso hacia la modernización del transporte de carga en el país se dio con la resolución que reglamenta la vinculación de vehículos de carga entre 3.5 y 10.5 toneladas al servicio público.

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Esto significa que ahora habrá “reglas claras” para renovar y modernizar un segmento que es estratégico en el sector transporte, pues es el que mueve los alimentos, los medicamentos y, en general, el comercio en Colombia.

“Y desde ahora, la entrada de nuevos vehículos al servicio público de carga podrá hacerse mediante reposición. Sale un vehículo antiguo y entra uno nuevo. Esto es un paso clave para mejorar la seguridad vial, la eficiencia logística y avanzar hacia una flota más moderna”, precisó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La alta funcionaria también destacó que también existe otra alternativa: quienes no desintegren su vehículo podrán hacer un aporte equivalente al 25 % del valor comercial, y estos recursos van al Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT), programa del ministerio que administrar recursos con el fin de ejecutar planes y proyectos enfocados en ascenso tecnológico, modernización y transición energética.

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“Y así se permitirá financiar programas de modernización, beneficios que hoy existen, por ejemplo, para carga pesada, pero que ahora se va a ampliar a este otro segmento de 3.5 a 10.5 toneladas. Y hay otro avance fundamental que esta resolución habilita el cambio de servicio de particular a público”, agregó Rojas a través de un video el pasado miércoles.

Desde el Ministerio de Transporte sostienen que esto abre oportunidades de formalización para miles de propietarios en el país. “Seguimos en esta tarea, modernizar el transporte, sacar la reglamentación que surge también de la modificación del 1079, que ahora es el 1017, y cumplir los acuerdos con el sector transportador para que la economía de Colombia se siga moviendo”.

Entregan los primeros taxis del FOPAT

En días pasados se formalizó la entrega de los primeros taxis eléctricos del programa FOPAT (Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico), una apuesta que marca el inicio de una nueva etapa para el gremio taxista y que ahora busca llegar a todas las capitales del país.

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Desde Bogotá, el Gobierno nacional puso en marcha esta iniciativa que “moderniza el transporte público individual, mejora la calidad del aire y abre nuevas oportunidades económicas para quienes viven del volante”. La jornada contó con la participación de autoridades del sector, aliados estratégicos y representantes internacionales, en un mensaje claro: la transición energética ya está en marcha.

El programa FOPAT proyecta la renovación de 320 vehículos en esta primera etapa, con una reducción de hasta el 34 % de las emisiones del sector transporte. Pero más allá de las cifras, esta renovación se traduce en menos gasto en combustible, menores costos de operación y mayor rentabilidad para los taxistas.

Según el Ministerio de Transporte, en su primera convocatoria recibió más de 220 postulaciones, de las cuales el 29 % fueron lideradas por mujeres, incluyendo participación de víctimas del conflicto. A la fecha, ya se han aprobado 48 solicitudes.

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Para facilitar el acceso, el Ministerio de Transporte, en alianza con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías, habilitó una línea de crédito por $14.800 millones con condiciones preferenciales, buscando que el financiamiento no sea una barrera para la modernización.