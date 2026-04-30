El presidente Gustavo Petro advirtió este miércoles que “el poder es una droga, transforma a la persona”, durante la presentación del libro ‘Diario de una transición histórica’, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo).

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“El paso por el poder tiene que ser rápido, si no esa persona se degrada”, afirmó el mandatario en un conversatorio con la subsecretaria mexicana para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, el que insistió en que los liderazgos deben ser temporales y estar sometidos al control ciudadano para evitar derivas autoritarias.

El mandatario sostuvo que las transformaciones democráticas deben centrarse en la participación de la sociedad y no en figuras individuales, al señalar que “la democracia no es solo elecciones, es el ejercicio cotidiano del poder en manos de la sociedad”, y defendió una mayor descentralización hacia las comunidades.

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Durante la conversación en la FILBo, Petro también subrayó la importancia de dejar memoria escrita de los procesos políticos, al afirmar que estos relatos permiten a las nuevas generaciones entender los aciertos y errores de los gobiernos.

“Si no hay entrega de un testimonio, pueden tender a repetirse los mismos errores”, dijo al referirse al libro de la presidenta mexicana.

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El jefe de Estado trazó además paralelismos entre su Gobierno y el de Sheinbaum, especialmente en la agenda ambiental y la transición energética, y defendió la necesidad de avanzar hacia economías descarbonizadas pese a las resistencias, “hay que alejarse del petróleo, aunque nos digan que es una locura”, expresó.

Asimismo, consideró que América Latina atraviesa un momento en el que puede proyectarse con mayor fuerza en el escenario global, al señalar que “hoy Latinoamérica le habla al mundo” y puede convertirse en un referente frente a crisis como el cambio climático y el auge de corrientes autoritarias.