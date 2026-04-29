La popularidad de los vehículos eléctricos en Colombia ha aumentado en los últimos años gracias a su avanzada tecnología y ahorro en el combustible, así como los beneficios tributarios que obtienen los usuarios.

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De acuerdo a la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), entre enero y marzo de este año aumentó el registro de carros eléctricos en un 267 %, en comparación al mismo periodo de 2025. Según sus reportes, en marzo fueron comprados 5.083 automotores de este tipo. Una cifra bastante positiva para el mercado.

Cabe señalar que estos carros también requieren de mantenimiento cada cierto tiempo aunque sean aparentemente nuevos, y se debe tener en cuenta cómo manejar sus sistemas, ya que no son los convencionales.

Por ello, la empresa Mazda creó una guía para los interesados en adquirir un modelo eléctrico y que aún desconozcan los detalles de su funcionamiento.

Según los concesionarios de esta marca, un carro eléctrico necesita mantenimiento en varias de sus funciones, entre ellas la rotación de neumáticos y el reemplazo del filtro del aire de la cabina, del limpiaparabrisas y de líquidos como el de transmisión y el refrigerante.

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Asimismo, a los vehículos eléctricos se les debe realizar la inspección de la batería, la dirección, la suspensión, la presión de los neumáticos y las pruebas de seguridad necesarias, que suelen incluir la verificación de airbags y la tecnología del vehículo.

Se debe tener en cuenta que aunque estos carros no utilicen aceite, algunos modelos requieren ese líquido para lubricar las partes internas y protegerlas de temperaturas altas, por lo que se recomienda revisar el vehículo al momento de comprarlo.