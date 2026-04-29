El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, anunció una reunión de emergencia con las directivas del Instituto Nacional de Cancerología para buscar soluciones que permitan evitar el cierre de algunos servicios médicos y garantizar la continuidad en la atención de pacientes oncológicos.

La decisión se conoce luego de que el Instituto informara la suspensión de varios servicios debido a problemas relacionados con cartera pendiente.

Según explicó Ospina Gómez, los pacientes que actualmente se encuentran en tratamiento no verán interrumpida su atención y los servicios de urgencias continuarán funcionando con normalidad.

“Quiero enviar un mensaje de tranquilidad: no habrá interrupción en la atención. Hoy me reuniré con la señora gerente para que se restablezca y continúe la prestación de los servicios”, señaló el funcionario.

Asimismo, indicó que varias cuentas por pagar ya se encuentran listas para ser canceladas y aseguró que los pagos validados se efectuarán la próxima semana.

“Nuestro propósito es construir confianza; no es fácil que un paciente se entere, por la radio o por cualquier otro medio, que sus servicios fueron cancelados”, manifestó.

El agente interventor también expresó sorpresa por el anuncio del Instituto y reiteró su disposición al diálogo para evitar afectaciones a los usuarios y demás instituciones prestadoras de salud.

Finalmente, reconoció que la situación financiera tiene origen en deudas acumuladas antes del proceso de intervención de Nueva EPS.