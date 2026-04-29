En la historia siempre se ha conocido que las entrevistas para solicitar la visa para ir a Estados Unidos es todo un protocolo, que hay que estudiarlo y analizarlo con pinzas para salir victorioso.

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Pues no mucho han cambiado las reglas y ahora en este 2026 se han encrudecido las preguntas claves que hacen los funcionarios consulares en todo el mundo, para otorgar la tan anhelada visa norteamericana.

Durante la historia siempre se ha conocido que las entrevistas para solicitar la visa para ir a Estados Unidos es todo un protocolo, que hay que estudiarlo y analizarlo con pinzas.

Cabe aclara que son las visas de no inmigrante como las de estudio, trabajo temporal o turismo, que ahora incluyen dos preguntas claves en el proceso.

Toda esta instrucción fue firmada y enviada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien ordenó a los funcionarios consulares formular esas preguntas de manera obligatoria.

Cabe aclara que son las visas de no inmigrante como las de estudio, trabajo temporal o turismo, que ahora incluyen dos preguntas claves en el proceso.

Y según las respuestas registradas sería el efecto a seguir, es decir, si le aprobarán la visa o no. Precisamente el medio La FM, entrevistó a Angélica Jiménez, abogada de inmigración, quien detalló que esta medida es muy importante porque puede tener efectos directos en el futuro.

¿Cuáles son las dos preguntas que está realizando la Embajada de Estados Unidos para que pueda obtener la visa?

La primera es: “¿Ha sufrido daños o maltrato en su país de nacionalidad o de última residencia habitual?”; y la segunda: ¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o de residencia permanente?”

Ahí está el cambio, que los solicitantes deben contestar que “no” a estas dos preguntas. La abogada indica que tan solo en una respuesta positiva en una de las dos, puede ser indicativo para que e funcionario le niegue la visa.

Toda esta instrucción fue firmada y enviada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien ordenó a los funcionarios consulares formular esas preguntas de manera obligatoria.

La togada insistió en que las personas se encuentran en una encrucijada, pues algunos sí les da miedo regresar a su país de origen pero igualmente tienen que responder que “no”.

“Si dicen que sí, inmediatamente le van a denegar esa entrada, esa visa”, dijo la abogada en La FM. Pero advierte que después también les traerá problemas decir que no, porque si piden asilo, no se los concederán tampoco.

rawf8/Shutterstock “Si dicen que sí, inmediatamente le van a denegar esa entrada, esa visa”, dijo la abogada en La FM. Pero advierte que después también les traerá problemas decir que no, porque si piden asilo, no se los concederán tampoco.

“Si las personas dicen que no y luego llegan a los Estados Unidos y piden el asilo, entonces se les va a acusar de fraude”, reseñó.

¿Qué visas afecta esta medida?

Jiménez explicó que serán: Turismo (B2); Negocios (B1); Estudio (F) y Trabajo temporal. Esta medida dice la profesional que es un movimiento del Gobierno de Trump para limitar el acceso al asilo desde el exterior.

En la práctica, esto significa que los solicitantes deberán ser especialmente cuidadosos y coherentes durante la entrevista, ya que cualquier inconsistencia o duda podría influir en la aprobación o rechazo de la visa.