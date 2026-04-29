La violencia en el suroccidente del país continúa afectando el desarrollo de obras en la región, especialmente en el corredor de la vía Panamericana entre Popayán y Santander de Quilichao, donde trabajadores de la Concesión Nuevo Cauca tuvieron que detener sus labores tras recibir amenazas de hombres armados.

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Según lo reportado, los responsables se movilizaban en motocicleta y llegaron hasta el lugar para intimidar al personal, exigiéndoles abandonar de inmediato el sector con el fin de evitar posibles ataques contra sus vidas y equipos de trabajo.

Asimismo, uno de los trabajadores expresó que a él le llegaron “dos hombres armados en una moto y me dijeron que me daban una hora exacta para abandonar la vía. Ellos me dijeron que no querían ver trabajadores ni maquinaria en la vía, que no querían ver a nadie por ahí. A mí me tocó llamar a los jefes porque eso me asustó”.

Ante la situación, la maquinaria amarilla fue retirada desde el kilómetro cero hasta el municipio de Piendamó. De acuerdo con los operarios, incluso se habrían presentado intentos de incinerar algunos equipos de trabajo.

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“Nos dijeron que guardáramos las volquetas y que no querían ver ninguna de esas volquetas en esa vía ni nada de la maquinaria en el tramo. Por eso a nosotros nos tocó salir porque era un riesgo seguir trabajando”, manifestó otro trabajador.

Como medida preventiva, la Concesión Nuevo Cauca anunció la suspensión de las obras, con el objetivo de proteger la integridad de su personal.

Por otro lado, el gerente general de la concesión, Julián Antonio Navarro Hoyos, pidió a las autoridades reforzar la atención en materia de seguridad en este corredor vial.

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“Nos vimos en la obligación de suspender las actividades en la unidad funcional 1 con el fin de garantizar la vida y la integridad de nuestros colaboradores, así como de los activos de la concesión. Nuevo Cauca reitera su llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar el orden en el corredor vial concesionado”.