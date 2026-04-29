El papa León XIV expresó este miércoles su “dolor y preocupación” por la situación de violencia que afecta al departamento del Cauca, especialmente tras el atentado ocurrido en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, que ha dejado graves pérdidas de vidas humanas.

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“Con dolor y preocupación, he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige esta región del país, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas”, dijo durante el saludo a los peregrinos de lengua española en la audiencia general.

El pontífice expresó también su cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares, y exhortó “a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz”.

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En medio de este contexto, las autoridades colombianas capturaron este martes en el norte del Cauca a José Alex Vitoncó, alias “Mi Pez”, señalado como uno de los presuntos responsables del atentado con cilindro bomba ocurrido el pasado sábado en la vía Panamericana, que dejó al menos 20 muertos.

Según las autoridades, Vitoncó, también conocido con el alias de “David”, es cabecilla de un grupo armado ilegal vinculado al Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas FARC liderada por alias Iván Mordisco.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, acusó al detenido de ser “uno de los principales responsables de orquestar la masacre de campesinos, mujeres, niños y líderes sociales en el norte del Cauca”, así como cabecilla de una de las estructuras armadas más peligrosas que operan en esta zona del país.

De acuerdo con la información oficial, también estaría vinculado a más de 40 acciones violentas recientes contra la población civil y la fuerza pública en municipios del norte del Cauca y zonas aledañas del sur del Valle del Cauca.