Un contundente golpe al hurto de automotores en el departamento de Córdoba propinó la Policía Nacional al recuperar 19 motocicletas y cuatro automóviles, además de capturar a 10 ciudadanos.

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Los automotores retenidos presentaban reporte de hurto y alteraciones en sus sistemas de identificación.

Este resultado operativo corresponde al trabajo realizado por la Policía Nacional, a través de sus especialidades de Tránsito y Transporte, Sijin y la vigilancia en 25 de los 30 municipios del departamento de Córdoba en las tres últimas semanas.

Policía de Córdoba

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Las acciones se concentraron en los municipios de Puerto Libertador, Planeta Rica, Lorica, Chinú, Tierralta, Sahagún, Cotorra, Ayapel y Tuchín, así como en corredores viales estratégicos, especialmente en las rutas que conectan a Caucasia con Planeta Rica y Planeta Rica con Montería.

Los capturados responden por los delitos de falsedad marcaria y receptación.

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Entre los vehículos recuperados está una camioneta de alta gama avaluada en 70 millones de pesos. Este caso reviste especial relevancia porque el automotor había sido hurtado mediante modalidad violenta en Santa Marta (Magdalena) y fue hallado en la zona urbana del municipio de Lorica gracias a labores investigativas de la Sijin.

Los elementos recuperados e incautados, junto con las personas capturadas, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

En lo corrido de este año el Departamento de Policía Córdoba ha capturado a más de 1.000 personas por diferentes delitos, de las cuales 917 han sido en flagrancia.