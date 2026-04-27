Gracias a la iniciativa de la Policía Nacional en el departamento de Córdoba a través de los grupos de Infancia y Adolescencia y Turismo de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, un grupo de niños y niñas del municipio de Puerto Escondido tuvieron su primera experiencia en cine.

Los pequeños, justamente en abril, que el Mes del Niño, fueron trasladados desde su natal Puerto Escondido hasta la ciudad de Montería donde visitaron centros comerciales y parques de recreación, además de ver una película en cine. Estas bellas experiencias las vivieron acompañados de sus padres. Con ello la Policía fortalece los lazos familiares y genera espacios de unión, alegría y bienestar.

Los beneficiarios son menores de edad que resultaron damnificados, al igual que sus familias, por los estragos causados durante los frentes fríos del pasado mes de febrero.