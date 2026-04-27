El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación adelanta un gran operativo en más de 300 tiendas de la marca de ropa Lili Pink, por denuncias sobre presunto lavado de activos y contrabando.

Las diligencias de extinción de dominio iniciaron este lunes 27 de abril en todo el país, debido a una investigación exhaustiva que ya ha dejado varias capturas, en medio de los allanamientos a los establecimientos comerciales de esta marca.

Por el momento las autoridades no han indicado el número de personas capturadas en medio de los operativos, ni sus cargos dentro de la empresa.

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