Con el objetivo de proyectar el semillero académico de la región Caribe hacia escenarios globales, se oficializó un convenio estratégico entre la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) y el Tecnológico de Monterrey, considerada una de las universidades más prestigiosas de América Latina.

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La alianza pretende fortalecer la formación de vanguardia, movilidad internacional e innovación, garantizando así recursos y herramientas competitivas para los estudiantes barranquilleros que se enfrentan a un nuevo mercado laboral internacional.

“Seguimos trabajando para que Barranquilla sea un referente en educación y oportunidades. Este tipo de alianzas, respaldadas por nuestra administración, fortalecen la formación de nuestro talento joven y conectan a nuestra ciudad con el mundo, generando más posibilidades de crecimiento, innovación y desarrollo para todos”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

Plan de estudios

Durante una vigencia de 36 meses, que va del 22 de abril de 2026 hasta el 21 de abril de 2029, se ha establecido un marco de cooperación orientado al diseño y ejecución de iniciativas de educación continua.

Alineándose con las necesidades actuales del sector productivo e industria, el impacto directo de esta colaboración tendrá incidencia directa sobre la formación, actualización y especialización del talento humano en la región Caribe.

“Alianzas como esta fortalecen los ecosistemas educativos. Reconocemos en la IUB una institución en crecimiento, con un fuerte compromiso social y académico”, destacó Jorge Adrián Azzario Hernández, director ejecutivo de Internacionalización de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey.

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La hoja de ruta trazada para estudiantes, egresados y docentes de la IUB contempla cuatro ejes fundamentales iniciando por la Formación de Vanguardia; al implementar programas de upskilling y reskilling, además de microcredenciales y rutas de aprendizaje modulares.

Asimismo, Movilidad Internacional al realizar misiones académicas, visitas a campus y cursos certificados directamente en México. Idiomas e Innovación tras fortalecer el Centro de Idiomas y ejecución de proyectos de investigación aplicada con transferencia de conocimiento.

Y por último, Eventos de Alto Nivel al contar con organización de workshops, seminarios y bootcamps de alto impacto.

Al respecto, Arcesio Castro, el rector de la IUB, destacó la importancia del respaldo gubernamental para este hito.

“Este acuerdo representa un paso histórico en nuestro proceso de internacionalización. Con el apoyo del alcalde Alejandro Char, reafirmamos nuestro compromiso con una educación pertinente, de calidad y con visión global, que impacte positivamente el desarrollo de nuestros estudiantes y del territorio”, puntualizó Castro.

De esta manera, la IUB afianza su compromiso de ampliar su red de cooperación con instituciones de carácter internacional, elevando a s vez los estándares educativos de la capital del Atlántico.

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