La construcción de la sede de la Universidad del Atlántico en Soledad —uno de los proyectos clave para ampliar el acceso a la educación superior en el municipio— enfrenta retrasos en su ejecución debido a ajustes técnicos y a la interferencia de una tubería de gran dimensión en el área de obra.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional y Findeter, el proyecto no se encuentra suspendido, aunque sí ha tenido dificultades que han impedido avanzar al ritmo inicialmente previsto. “Actualmente, la obra presenta un avance aproximado del 12% y se encuentra en la fase final de la primera etapa técnica, correspondiente a la revisión, ajuste y complementación de los estudios y diseños”, precisaron las entidades.

Cabe destacar que esta intervención corresponde a la segunda fase del proyecto, que contempla la construcción de una edificación de cinco pisos con un área cercana a los 5.000 metros cuadrados, además del desarrollo del urbanismo asociado.

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Las entidades explicaron que, si bien en el terreno no se evidencian estructuras en construcción, sí se han ejecutado actividades preliminares como cerramiento, instalación de campamento, levantamientos topográficos, implantación, descapote, excavaciones y rellenos.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos ha sido la necesidad de ajustar los diseños iniciales entregados por la Universidad del Atlántico, proceso que obligó a una suspensión temporal del contrato mientras se realizaban las modificaciones técnicas requeridas.

“Una vez superada esa etapa, surgió un nuevo inconveniente: durante las excavaciones se identificó una tubería de 36 pulgadas ubicada en uno de los ejes proyectados para la cimentación, lo que ha requerido gestiones con la empresa Triple A para definir una solución técnica que permita intervenir la zona sin afectar la prestación del servicio”, anotaron el Ministerio y Findeter.

Según las entidades, el inicio de las obras de cimentación —clave para el desarrollo estructural del proyecto— dependerá tanto de la aprobación final de los diseños ajustados por parte de la interventoría como del concepto técnico que emita la empresa de servicios públicos frente a esta interferencia.

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En ese sentido, se prevé que entre el 27 de abril y el 2 de mayo la interventoría finalice la revisión de los estudios estructurales, lo que permitiría dar paso a las primeras actividades de cimentación, incluyendo excavaciones específicas y la construcción de un box culvert.

No obstante, las actividades en el sector afectado por la tubería dependerán de las decisiones técnicas que se adopten en coordinación con Triple A, lo que podría generar nuevos ajustes en el cronograma.

En cuanto al predio, se indicó que el lote fue transferido formalmente a la Universidad del Atlántico mediante decretos expedidos por la Gobernación del Atlántico en 2023.

“Las acciones inmediatas se orientan a la culminación del proceso de ajuste y complementación de estudios y diseños por parte del contratista de obra y aprobación de la interventoría, con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y Findeter en su rol de asistencia técnica”, anotaron las dos entidades a EL HERALDO.

Los antecedentes

Las obras de la sede de la Universidad del Atlántico en Soledad fueron blanco de cuestionamientos durante la semana a causa de una “parálisis” que fue advertida por las autoridades locales, la comunidad y el congresista electo Daniel Briceño.

Esta casa editorial hizo una visita a la zona y conversó con varios ciudadanos como Adolfo Blanco Romero, quien señaló que el proyecto representa una oportunidad importante para los jóvenes, especialmente por el ahorro en transporte y la cercanía. Sin embargo, cuestionó el estado actual de la obra.

“Me parece bien, es un buen sitio para estudiantes. No gastarían buses, se ahorra uno todo eso. Pero la obra ha seguido de manera muy lenta, está parada. No sé por qué”, afirmó.

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En la misma línea, María Cárdenas indicó que la iniciativa beneficiaría a numerosas familias del municipio, aunque hizo énfasis en que “esto está full atrasado. Uno se asoma y no se ve nada, no entran camiones ni materiales, todo está quieto”.

Mientras que Nayara Rada, alumna de undécimo del Colegio Inem, ubicado en esta zona del municipio, afirmó que la sede sería clave para facilitar el acceso a la educación superior si entrara en funcionamiento a finales de este año, tal como fue anunciado durante el acto de inicio de las obras.