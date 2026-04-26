La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría del Interior, lideró la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la participación de la comunidad y supervisar el normal desarrollo de las elecciones de las Juntas de Acción Comunal que se realizan este domingo a nivel nacional.

En el departamento del Atlántico, 125.000 personas están habilitadas para participar en esta jornada democrática, que se inició desde las 8:00 de la mañana y finalizará a las 4:00 de la tarde.

De acuerdo con el asesor de la subsecretaría de Participación Comunitaria y Convivencia de la Gobernación del Atlántico, Luis Felipe Sierra, la articulación entre las diferentes instituciones y entidades del Estado garantizan un proceso transparente, seguro y en condiciones de tranquilidad.

“Desde el Comando de Policía Metropolitana, estamos haciéndole seguimiento al proceso electoral desde los PMU dispuestos en Barranquilla y Sabanalarga, enlazados con el Ministerio del Interior y en coordinación con el Comando de Policía Departamental. En el departamento, tenemos 619 Juntas habilitadas para participar en estas elecciones, las cuales serán la representación de sus habitantes en los próximos cuatro años”, indicó el funcionario.

Lea también: Reportan quejas en fallas logísticas en elecciones de Juntas de Acción Comunal 2026

El comandante operativo de la Policía Atlántico, teniente coronel Miguel Moreno, destacó que la jornada se desarrolló con total normalidad en el territorio atlanticense, en el transcurso de la mañana.

“Estamos acompañando con toda nuestra Fuerza Pública en los diferentes municipios y, hasta el momento, no hemos recibido reportes de anomalías o irregularidades. Esperamos continuar de esta forma durante el resto del día y darles a los atlanticenses un parte satisfactorio al finalizar esta jornada electoral”, indicó.

Cabe resaltar que en el municipio de Juan de Acosta no se realizaron las votaciones, debido a dificultades en materia de seguridad.

Lea también: Elecciones de JAC, nuevo pulso para la democracia en los barrios del Atlántico

Previo al día de las elecciones, la Gobernación desplegó labores de coordinación logística, con el fin de asegurar que cada municipio contara con las condiciones necesarias para el desarrollo adecuado de la jornada.

Este proceso electoral se desarrolla en cumplimiento de la Ley 2166 de 2021, el Decreto 1501 de 2023 y los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior y en el PMU participaron representantes del Ejército Nacional, Policía Mebar, Policía Deata, Ministerio del Interior, Procuraduría Regional, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Contraloría Distrital, así como delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad Nacional de Protección.