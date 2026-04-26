El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, dio un nuevo balance sobre el atentado perpetrado este sábado 25 de abril por las disidencias de las Farc en la vía Panamericana, en Cajibío.

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El mandatario regional informó que la cantidad de víctimas mortales llegó a 20 personas, en su mayoría mujeres.

“Lo ocurrido ayer 25 de abril, constituye el ataque más brutal y despiadado contra la población civil en décadas en el departamento del Cauca. Pero frente al terrorismo, respondemos con mayor presencia institucional y trabajo integral. Nos encontramos en Consejo de Gobierno definiendo medidas de seguridad, acompañamiento, auxilios humanitarios, atención psicosocial y apoyo integral a las víctimas de este hecho lamentable. Al momento, el reporte registra 20 civiles fallecidos, 15 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad; 36 personas heridas, de las cuales 3 permanecen en UCI, y 5 menores de edad que se encuentran fuera de peligro”, se lee en la publicación del gobernador.

Agregó: “Hemos avanzado en la atención a las familias que requieren auxilio funerario, especialmente en la vereda Pedregosa, Cajibío, donde residían 11 de las víctimas. En materia de movilidad, el consorcio Nuevo Cauca trabaja de manera ininterrumpida para restablecer la vía afectada. El cráter, de aproximadamente 200 metros cúbicos, está siendo intervenido y se estima que en un lapso de seis horas se restablezca el paso.Hemos decretado tres días de duelo en memoria de la población civil a la que le fue arrebatada la vida a causa de la violencia.En próximos días realizaremos un acto simbólico por nuestras víctimas, y esperamos contar con todas las fuerzas vivas del departamento, en unidad”.

Hay que recordar que las víctimas se desplazaban en buses y vehículos por la vía Panamericana, cuando un cilindro con explosivos fue lanzado por disidentes de las Farc liderados por ‘Iván Mordisco’.