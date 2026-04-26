El empresario Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, denunció que la campaña del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella estaría supuestamente pagando influenciadores digitales para atacar a figuras de la oposición democrática.

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A través de un video publicado en su perfil de la cuenta de X, el empresario aseguró que esta información le fue confirmada por un alto ejecutivo vinculado a la campaña política, quien le detalló la existencia de una estrategia dirigida contra el expresidente Uribe, su candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, y otros sectores de la oposición.

“La campaña de Abelardo de la Espriella está pagando influenciadores para atacar a Álvaro Uribe, a la oposición democrática y le está haciendo el juego a Petro. Esto me lo confirmó un alto ejecutivo de la campaña de Abelardo de la Espriella en presencia de un testigo. Me habló específicamente de Carlos Suárez, estratega digital de la campaña, y de Enrique Gómez, su jefe de debate, como responsables de la estrategia de ataque a la oposición democrática”, afirmó Uribe Moreno en su pronunciamiento desde las redes sociales.

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El empresario señaló que estos hechos le recuerdan situaciones de amenazas y hostigamientos que, según dijo, lo llevaron a salir del país hace cuatro años.

En su declaración, advirtió que dividir a los sectores políticos contrarios al Gobierno Nacional podría favorecer al presidente Gustavo Petro Urrego y a eventuales candidatos cercanos a su proyecto político, como es el caso del senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, colectividad política liderada por el hoy primer mandatario de los colombianos.

Tomás Uribe indicó además que este tipo de acciones no deben venir de personas que han sido cercanas al expresidente y al Partido Centro Democrático, y recordó que, en un punto de la carrera presidencial, De la Espriella propuso a Álvaro Uribe como su fórmula vicepresidencial.

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En su mensaje, el empresario también destacó la necesidad de unir a los sectores de derecha e independientes y expresó su respaldo a la senadora Paloma Valencia, a quien reconoció por impulsar la unidad dentro de la oposición política de la derecha.

Sin una Oposicion Unida no es posible derrotar a @petrogustavo.



La campaña de @ABDELAESPRIELLA ataca con *deslealtad* a la Oposición al pagar Influenciadores y le hace el juego a Petro.@PalomaValenciaL le apuesta a Unir a la Oposición. pic.twitter.com/PegvTAFOkO — Tomas Uribe Moreno (@tomasuribeEco) April 26, 2026

Abelardo contra la paz total

De la Espriella, abogado cercano al expresidente Uribe, no se ha pronunciado sobre el llamado de atención del hijo del líder del Centro Democrático, pero cuestionó una vez más la política de paz total del petrismo, tras la escalada terroristas perpetrada este fin de semana en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroccidente del país.

El considerado candidato presidencial ‘outsider’ lamentó los ataques armados y cuestionó, una vez más, la política de paz total.

“Los atentados han enlutado al Cauca y Valle del Cauca, a las madres que lloran a sus hijos, a los padres que entierran a sus muchachos, a los hermanos que ven cómo el terror les arrebata la vida. No están solos queridos compatriotas, Colombia entera llora con ustedes. Yo, Abelardo de la Espriella, El Tigre, les juro por Dios y por la patria que esta sangre no quedará impune. Rechazo con toda el alma estos atentados criminales”, dijo el candidato a través de un comunicado.

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Para Abelardo esta tragedia no es una casualidad: “Estos no son actos aislados. Son parte de un plan de desestabilización del desgobierno de Petro y de sus cómplices”. Sostiene que el narcoterrorismo se ha tomado el país porque Petro y los “gobiernos blandos” que le antecedieron le abrieron las puertas: “La sangre que hoy se derrama es consecuencia directa de la tal paz total de pacotilla de Gustavo Petro, que es la hija ilegítima de la paz de Santos”.