Voces de diferentes orillas políticas coinciden en señalar como inconveniente la medida del gobierno del presidente Gustavo Petro que traslada $25 billones de ahorros de los colombianos de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

Lea más: Colpensiones y fondos privados se reunirán para revisar traslado de $25 billones

El candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo comentó en sus redes sociales: “Un decreto sobre otro. Esto es una pirámide: el presidente decretó el salario mínimo, eso subió el costo de las pensiones, Colpensiones no lo tenía calculado, ahora falta plata. ¿La solución? Otro decreto. Para traer los ahorros de la gente, cubrir el hueco… y de paso tener caja a un mes de las elecciones. Hay gente que defiende pirámides. Otros, como el presidente, las arman. Jugando con ilusiones, vendiendo una fantasía. En lo privado o en lo público, el resultado es el mismo: todos quebrados”.

El ex alcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa criticó que “el Ministerio de Trabajo del gobierno de @petrogustavo roba a millones de colombianos al obligar a pasar $25 billones de sus ahorros en los fondos privados de pensiones a Colpensilnes a obtener menores rentabilidades. Esos no son recursos públicos, no son impuestos, son ahorros de millones de ciudadanos para sus pensiones (que a diferencia de los afiliados al sistema público no reciben subsidios para mega pensiones). Lo que hace es muy simple: reduce las pensiones a millones, robándoles su dinero, para terminar despilfarrándolo con el aumento del gasto público politiquero que eso hace posible”.

Ver más: Asofondos dice que traslado de $25 billones a Colpensiones “es una orden forzada que no tiene en cuenta sus implicaciones”

No obstante, desde el oficialismo, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, defendió la medida del Ejecutivo y ‘trinó’ con sorna: “Qué nobleza la de Asofondos. Los acabo de escuchar en @CaracolRadio diciendo que ellos no ganan un solo peso por administran billones de las pensiones de los colombianos, que antes les toca poner dinero, que debemos agradecerle. Tan buenos samaritanos. Menos cinismo y más respeto”.

Y el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, expuso que “el presidente Petro contesta lo que no está en discusión, a saber: que la titularidad o propiedad de estos ahorros siguen siendo de quienes se han trasladado a Colpensiones.

Lea también: De la Espriella presenta acción de nulidad contra decreto de traslado de recursos a Colpensiones

Esto no es lo que se discute. Lo que se discute es que la ley vigente precisa que quienes utilicen la ventana de traslado sólo tendrán que transferir sus ahorros a Colpensiones cuando se consolide en ellos la condición de pensionados. Entre tanto esos ahorros -dice la ley- seguirán siendo manejados por los fondos privados. Este decreto lo que refleja es un gobierno que atraviesa por un déficit fiscal enorme, y entonces echa mano de $ 25 billones de ahorros que no son suyos sino de los que se pensionaran más adelante. Como lo demostró la experiencia argentina, cuando un gobierno le echa mano a los ahorros de los pensionados es porque está atravesando una calamitosa situación fiscal. El Consejo de Estado tiene ahora la última palabra".