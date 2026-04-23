Desde Barranquilla, la candidata presidencial Paloma Valencia presentó su política de “seguridad total”, una apuesta con la que busca llegar a la Presidencia para enfrentar de manera frontal la criminalidad en el país. El anuncio estuvo marcado por un discurso contundente sobre el deterioro del orden público y por duras críticas a la estrategia de “paz total” del Gobierno nacional.

“Pasa en Soledad, pasa en toda Colombia, donde los violentos están robándonos el fruto del trabajo honrado de los colombianos. Y pasa en los parques, en las estaciones de servicio público, donde por robar un celular terminan quitándole la vida a un joven”, afirmó.

También se refirió a la situación en zonas apartadas, donde, según dijo, “nuestros niños cada 20 horas son reclutados” y comunidades enteras viven pendientes de las balaceras.

Orlando Amador

En su intervención, la senadora aseguró que su propuesta busca poner fin a lo que considera una política permisiva con los grupos armados. “Con nosotros se acaba la paz total y llega la seguridad total. No más policías asesinados, no más soldados indefensos, no más madres llorando a sus hijos”.

Entre las principales medidas, anunció el regreso de la extinción de dominio para golpear las finanzas de las estructuras ilegales, una política antidrogas estricta y acciones focalizadas contra la extorsión, delito que, tiene asfixiados a comerciantes y ciudadanos en varias regiones, incluyendo Barranquilla.

Valencia también planteó una ofensiva judicial contra la reincidencia. “No puede seguir pasando que capturan a un delincuente y lo sueltan una y otra vez. La reincidencia tendrá consecuencias en Colombia”, señaló, al tiempo que propuso agilizar los procesos para judicializar en flagrancia.

Orlando Amador

En materia de fuerza pública, prometió fortalecer el pie de fuerza con la incorporación de 60.000 nuevos uniformados en el primer año de gobierno, mejorar sus condiciones de bienestar y restablecer herramientas como el fuero militar.

“Será con nuestros soldados y policías que vamos a recuperar la seguridad, y conmigo estarán respaldados y respetados”, dijo.

La propuesta incluye además el uso de tecnología, como drones para vigilancia, sistemas de comando y control en todo el país, redes de informantes y la construcción de nuevas cárceles con capacidad para 40.000 internos. Asimismo, anunció reformas profundas al sistema penitenciario para combatir la corrupción.

“Haremos nuevas cárceles en donde los bandidos no tengan tiempo para llamar y delinquir. Serán cárceles alejadas de la ciudad en donde vayan a trabajar”, sostuvo.

Orlando Amador

En política internacional, planteó restablecer relaciones estratégicas para fortalecer la inteligencia y combatir el crimen organizado, mientras que frente a los grupos armados ilegales advirtió que solo habrá espacio para el sometimiento con privación de la libertad. “No más impunidad. Los criminales tendrán que responder ante la justicia”, afirmó.

Cabe recordar que el lanzamiento de esta política se da en medio de un clima de creciente preocupación por la seguridad en varias regiones del país.

“Queremos una Colombia donde la gente pueda salir sin miedo, donde el trabajo honrado sea respetado y donde la autoridad garantice la libertad”, agregó.

Durante el evento, el expresidente Álvaro Uribe respaldó la propuesta y destacó la trayectoria de Valencia.

“Necesitamos una seguridad que proteja por igual a todos los colombianos, desde el pequeño comerciante hasta la gran empresa”, señaló, al insistir en que el país requiere una estrategia firme frente a la delincuencia.