Angie Rodríguez, ex directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y actual directora del Fondo Adaptación, ha sido una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, razón por la cual sus más recientes declaraciones y denuncias han sacudido al país. No es para menos: la funcionaria lanzó duras y serias afirmaciones sobre casos de corrupción en el Ejecutivo.

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Aunque en algunas ocasiones ya se había referido al respecto, en las últimas horas señaló en distintos medios de comunicación que existe una red de corrupción, la cual estaría encabezada por Juliana Guerrero, la joven miembro del Gobierno nacional que más ha desatado polémica en los últimos meses por cuenta de sus títulos falsos.

Denunció, entre otras cosas, que habría un entramado en el Ejecutivo para sacarla de su cargo del Fondo Adaptación y poder apropiarse del presupuesto de la entidad, que asciende a más de $1,2 billones.

Extorsión y seguimientos

Además, aseguró que existe una red para extorsionarla, razón por la cual está siendo víctima de una persecución criminal que incluye seguimientos fotográficos, mensajes intimidatorios y exigencias económicas, según su relato. Además, Rodríguez fue enfática al señalar que el asedio proviene de alguien que conoce sus puntos débiles.

Precisamente mencionó a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, y de Guerrero, quien buscaba posesionarse como viceministra de la Igualdad, de quien aseveró que es “la que tiene el poder”.

El inicio de todo

Aseguró que esta “persecución” inició cuando denunció que Guerrero no cumplía los requisitos para ocupar el cargo en el Viceministerio de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

“Ahí me gané una de las enemigas más feroces”, señaló Rodríguez.

En una entrevista con Revista Semana, Rodríguez relató que su enemistad con Guerrero comenzó cuando, en ejercicio de sus funciones en el Dapre, detectó que la documentación académica de la entonces asesora era inconsistente.

“Debo decirlo públicamente: al interior del Gobierno, quien denunció que Juliana Guerrero no tenía los títulos profesionales de manera legal fui yo”, afirmó Rodríguez.

Según la gerente, Guerrero aseguraba ser contadora de la Universidad Popular del Cesar, pero sus títulos aparecieron sospechosamente en menos de 15 días.

Desprestigio y contratación

Uno de los puntos más explosivos de la revelación de la funcionaria fue el supuesto plan para socavar la posición de la vicepresidenta. Rodríguez sostiene que Guerrero utilizó su cercanía con figuras de poder para desprestigiar a Francia Márquez mediante una estrategia basada en la desinformación.

“Envenenaba —no quiero decir concretamente a quién— pero le decía: hay que sacar a la vicepresidenta Francia Márquez, ella no sirve”, reveló la gerente, calificando este actuar como una “red de la conspiración y la mentira”.

Rodríguez fue más allá al describir cómo Guerrero, a pesar de los cuestionamientos, mantendría una influencia decisiva en la contratación de diversas carteras, incluyendo el Ministerio de la Igualdad y el Fondo Colombia Paz. Además, según la denuncia, Guerrero buscaba expandir su control hacia el Fondo Adaptación.

“Quería tomarse el Ministerio de la Igualdad y es cuando empieza a tener manos y tentáculos en el fondo del ministerio. Tienen un delirio por el poder y la plata”, precisó Rodríguez. Además, aseguró que en el Dapre es “un secreto a voces” que el mando real lo ejerce Guerrero a través de terceros, mencionando que “quien manda es Juliana Guerrero a través de la señora Nohora Mondragón”.

Nexos con el ELN

Adicional a todo lo anterior, Rodríguez reveló que el comportamiento de Guerrero generaba un clima de intimidación en la Casa de Nariño. Según su testimonio, Guerrero solía ufanarse de tener contactos con grupos armados ilegales para validar su influencia.

“Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN”, remató la funcionaria, detallando que la exasesora aludía a supuestas “misiones secretas” para justificar su presencia constante en el entorno presidencial.

Finalmente, la funcionaria insistió en que el presidente Gustavo Petro fue advertido sobre estas irregularidades mucho antes de que el escándalo mediático estallara. No obstante, Rodríguez afirma que el mandatario prefirió no entrar en detalles en su momento, permitiendo que la situación escalara hasta el punto actual.

“El chisme, la calumnia y la mentira es política de gobierno ejercida por algunos funcionarios y otros, como Juliana Guerrero, que no tienen ningún cargo, pero es la que maneja los hilos del poder en varias entidades. Es gravísimo”, concluyó Rodríguez.

Reacciones

Han sido varios los candidatos y líderes políticos que se han pronunciado sobre este escándalo que sacude a la Casa de Nariño.

El aspirante de Defensores por la Patria, Abelardo De la Espriella, aseguró que las declaraciones de Rodríguez solo ratifican que el Gobierno es una “banda criminal”.

“Las denuncias de Angie Rodríguez en Semana describen lo que el país ya sospechaba. El gobierno Petro funciona como una banda criminal, sin escrúpulos y sin ningún interés por resolver los problemas del país. Llegaré a destapar todas sus porquerías. Los haré pagar“, sostuvo.

Por su parte, Sergio Fajardo puntualizó que “el Estado no puede seguir siendo un botín para saciar la sed de poder de unos pocos, ni manejarse a punta de chismes y presiones”.

También el ex ministro de las TIC de Petro, Mauricio Lizcano, aseguró que la Casa de Nariño se convirtió en una “casa del terror”.

“Lo revelado por Angie Rodríguez, sumado a las alertas ignoradas y a hechos que hoy generan profundas dudas, es, sencillamente, aberrante. Estas denuncias son el reflejo de lo que ocurre cuando el poder se aleja de la transparencia y le da la espalda al país“, añadió.

El congresista electo Daniel Briceño, quien asumió el rol de director nacional de volanteo en la campaña de Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, comentó que este escándalo confirma que el Gobierno es una “cloaca”.

Representante Jennifer Pedraza se solidariza con Angie Rodríguez

La representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, quien denunció desde el Congreso a Guerrero, se solidarizó este miércoles con Rodríguez, quien reveló las presiones y el poder que ostenta la exaspirante a viceministra y advirtió que teme por su vida tras lo destapado.

“Las denuncias de Angie Rodríguez ratifican que el presidente Petro le vendió el alma al diablo (Julianas y clanes), que se enloquecieron con el poder y la plata y terminaron traicionando los mandatos de cambio. Los chats que reveló y sus denuncias en Fiscalía y Procuraduría son de extrema gravedad. Qué dolor qué una mujer de izquierdas hoy tema por su vida. Mi solidaridad con ella”, escribió la parlamentaria.