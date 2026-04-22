Tras varios días transcurridos luego del robo y posterior asesinato del joven universitario Fredy Santiago Guzmán Cárdenas en Bogotá, ahora han salido a la luz varios videos de cámaras de seguridad en los que se ven los últimos minutos con vida del joven.

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El joven, alumno de primer semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Minuto de Dios, fue apuñalado por delincuentes que querían robarlo dentro de una estación de TransMilenio en Bogotá el pasado miércoles 15 de abril.

Los clips muestran a Guzmán Cárdenas a las 9:36 de la noche cuando sale de las instalaciones de su universidad para su casa con su celular en la mano que, según testigos del hecho, utilizaba para enviar un mensaje para avisar que ya regresaba a su hogar.

En otro video se le ve de espaldas aún con su teléfono celular con rumbo a la calle 80 antes de que no se tengan más registros fílmicos. Tras unos minutos, Fredy Santiago llega a la estación Minuto de Dios donde descendió hacia los vagones 1 y 2, allí tomaría el bus para continuar su trayecto hasta su hogar.

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Sin embargo, antes de tomar el articulado un delincuente lo interceptó y lo atacó con arma blanca con el propósito de robarle su dispositivo celular. Freddy forcejeó con el criminal mientras le asestaba varias puñaladas antes de caer al suelo con múltiples heridas de las que no se recuperaría.

Las cámaras de seguridad muestran al joven gravemente herido en la estación bastante desorientado y con mucho dolor sin recibir ningún tipo de atención. Según su familia, pasaron más de 40 minutos antes de poder ser trasladado hasta el Hospital de Engativá donde finalmente falleció.

“Soñaba con ser profesional”

Con profundo dolor, los padres del joven aseguraron que su hijo salió como cualquier otro día “a cumplir su sueño de convertirse en profesional sin imaginar que esa noche no regresaría a casa“.

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“Venía de ahí de la Universidad Minuto de Dios y él salió a tomar su transporte, a tomar la ruta para llegar a la estación Distrito Grafiti“, señaló el papá de Fredy a CityTV poco después del crimen.

El hombre aseguró que “lo estaban esperando y que incluso lo iban a llamar”. Sin embargo, en ese momento recibieron la noticia por parte de una enfermera “que nos contó que mi hijo había sufrido un atentado“.

Los padres de la víctima afirmaron que en Bogotá “son estaciones muy solitarias (...) donde no hay autoridad y escasamente hay un guarda de seguridad (...) no hay nada y tengo entendido que a los estudiantes los atacan constantemente ahí”.

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Por su parte, la madre del estudiante pidió justicia a las autoridades para esclarecer el caso, y manifestó: “Quiero que les hagan pagar a esas tres personas que me le quitaron la vida a mi hijo (...) quiero justicia y ojalá lo tengan muy presente; hoy fue mi hijo, hay mucha inseguridad y hay mucha gente que quiere salir adelante y les quitan los sueños de la nada”, enfatizó la mujer a CityTV.