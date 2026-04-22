La disputa jurídica entre el Estado colombiano y la multinacional española Telefónica ha tomado un giro definitivo en el ámbito internacional. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha negado el recurso con el que el país buscaba frenar el desembolso de una millonaria indemnización, dejando en firme una decisión que impacta directamente las finanzas públicas nacionales.

Esta controversia legal se remonta a la finalización de la concesión del espectro radioeléctrico, un contrato pactado originalmente a 20 años. El núcleo del conflicto radica en la reversión de activos que la compañía española debía realizar al término de dicho periodo.

En 2024, el tribunal arbitral falló a favor de la empresa, ordenando a Colombia el pago de 379,8 millones de dólares (aproximadamente 1,3 billones de pesos) como compensación.

A esta cifra principal se le deben añadir otros costos significativos, como 4,3 millones de euros destinados a cubrir los honorarios de los equipos jurídicos, además de los intereses que se generen sobre ambas cuantías desde la fecha del fallo.

La posibilidad de suspender el pago dependía estrictamente de una condición técnica impuesta por el comité ad hoc del CIADI: Colombia debía suscribir una póliza que garantizara la disponibilidad del dinero en caso de que el recurso de nulidad final no prosperara. Sin embargo, el plazo de 30 días otorgado para formalizar esta garantía venció sin éxito.

La imposibilidad de cumplir con este requisito responde a factores presupuestales internos. Según los detalles conocidos del proceso, el presupuesto nacional para el año 2026 ya se encontraba comprometido, lo que impidió al Estado contar con la liquidez o disponibilidad necesaria para constituir dicha póliza de garantía.

Telefónica queda habilitada para exigir a Colombia el desembolso de los recursos

Al no existir una póliza que asegure el cumplimiento futuro, el CIADI —organismo vinculado al Grupo Banco Mundial— ha dejado vía libre para que la multinacional española exija el desembolso inmediato de los fondos. Esto sitúa al país en una posición de ejecución financiera urgente, a pesar de que todavía existe un recurso de anulación en trámite.

Si bien el proceso judicial continúa su curso, el escenario actual obliga a la Nación a pagar primero. En el evento hipotético de que el recurso de anulación interpuesto por Colombia sea aceptado en el futuro, Telefónica estaría en la obligación de restituir la totalidad de los recursos percibidos. No obstante, por el momento, la orden de pago es de ejecución inmediata.