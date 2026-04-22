La estrategia de Microsoft da un giro importante con la reducción en el costo de sus principales servicios de suscripción.
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Desde ahora, Xbox Game Pass Ultimate pasa de 26,99 euros a 20,99 euros mensuales, como 85 mil pesos colombianos.
Mientras que PC Game Pass bajó a 12,99 euros, reduciendo su precio anterior de 14,99 euros.
La nueva responsable de Xbox, Asha Sharma, ya había señalado que el servicio resultaba costoso para muchos jugadores.
Este ajuste responde a la necesidad de hacer el producto más accesible y competitivo en un mercado donde las suscripciones de videojuegos siguen creciendo.
No todos los niveles del servicio se ven afectados por este cambio. Las siguientes suscripciones continúan con el mismo costo: Xbox Game Pass Essential: 8,99 euros al mes y Xbox Game Pass Premium: 12,99 euros al mes.
Esto indica que la reducción se enfoca principalmente en los planes más utilizados por los jugadores.
Uno de los motivos principales detrás de esta rebaja está relacionado con la franquicia Call of Duty.
A partir de ahora, los nuevos lanzamientos de esta saga no estarán disponibles desde el primer día en Game Pass. En su lugar, llegarán aproximadamente un año después de su estreno oficial.
¿Qué pasará con los juegos actuales?
Microsoft confirmó que los títulos de Call of Duty que ya están disponibles permanecerán dentro del catálogo.
La nueva política solo aplicará para futuras entregas, lo que marca un cambio importante en la propuesta de valor del servicio.