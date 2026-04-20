Cambiar el celular es cada vez más común y fácil, pero muchos dispositivos antiguos terminan olvidados en un cajón.

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Lo que pocos saben es que estos equipos aún pueden tener una segunda vida útil en el hogar. Reutilizarlos no solo permite ahorrar dinero, sino que también ayuda a reducir el impacto ambiental asociado a la basura electrónica, un problema que sigue creciendo a nivel mundial.

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Según la Organización de las Naciones Unidas, en 2022 se generaron más de 62 millones de toneladas de residuos electrónicos, de los cuales solo una pequeña parte fue reciclada correctamente.

Es decir, dar un nuevo uso a los celulares en desuso contribuye a disminuir este problema y a aprovechar al máximo sus componentes.

Shutterstock/Shutterstock Según la Organización de las Naciones Unidas, en 2022 se generaron más de 62 millones de toneladas de residuos electrónicos, de los cuales solo una pequeña parte fue reciclada correctamente.

Estas son 5 formas prácticas de reutilizar un celular viejo

1. Convertirlo en centro de entretenimiento

Un celular antiguo puede funcionar como dispositivo exclusivo para ver series, películas, escuchar música o jugar. Le permite liberar espacio en el teléfono principal, evitar interrupciones por llamadas o mensajes y usarlo sin preocuparse por desgaste o daños.

Pixabay Aplicación de Netflix en un celular.

2. Usarlo como almacenamiento adicional

Otra opción es transformarlo en una “nube personal” física para guardar fotos, videos o documentos importantes. Así no tendrá que depender de servicios de pago, tiene una copia de seguridad accesible y evita saturar su dispositivo principal.

3. Transmitir contenido al televisor

Si tiene un Smart TV, el celular viejo puede servir como puente para enviar contenido. Conectando ambos dispositivos a la misma red Wi-Fi, puede ver videos en pantalla grande, reproducir películas desde el celular y usar apps de transmisión si el equipo lo requiere.

Pexels Si tiene un Smart TV, el celular viejo puede servir como puente para enviar contenido.

4. Convertirlo en cámara de seguridad

Gracias a su cámara y conexión a internet, un celular antiguo puede funcionar como sistema de vigilancia o monitor de mascotas. Solo necesita una app de monitoreo, conexión Wi-Fi y mantenerlo conectado a la corriente.

5. Usarlo como reproductor de música

También puede convertirse en un reproductor exclusivo para el hogar o el automóvil. Al conectarlo por Bluetooth evita gastar batería del celular principal, no interrumpe la música con notificaciones y reduce el riesgo en caso de pérdida o robo.