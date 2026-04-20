La Escuela Superior de Administración Pública (Esap) abrió inscripciones desde el pasado 15 de abril para su nueva oferta académica de pregrado y posgrado, dirigida a ciudadanos interesados en formarse para aportar a la transformación del Estado desde el conocimiento, la ética y el servicio público. Las postulaciones estarán disponibles hasta el próximo 15 de mayo.

En la Dirección Territorial Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira, la institución ofrece dos modalidades: el pregrado en Administración Pública Territorial en modalidad a distancia, disponible en Barranquilla y Valledupar. Asimismo, dentro de su oferta de posgrados se encuentra la Maestría en Administración Pública, que se desarrolla en Barranquilla.

La entidad destacó que mantiene su compromiso con el acceso a la educación superior, ofreciendo beneficios que pueden cubrir hasta el 100 % del valor de la matrícula en programas de pregrado, de acuerdo con ciertos requisitos. También dispone de opciones de financiación y descuentos en los costos de matrícula para programas de posgrado.

Selene Agudelo López, egresada del pregrado en Administración Pública y de la Especialización en Proyectos de Desarrollo, aseguró que estudiar en la Esap fue “una de las decisiones más acertadas” de su vida personal y profesional. Además, resaltó la accesibilidad económica como uno de los principales beneficios que encontró durante su proceso de formación.

Los interesados en conocer más detalles sobre la oferta académica e iniciar su proceso de inscripción pueden ingresar al portal oficial de la Escuela Superior de Administración Pública. En Barranquilla también podrán solicitar información en la sede ubicada en la calle 54 #41-77, mientras que en Valledupar la atención se brinda en la calle 11 #19C-1.

Cabe recordar que la Esap cuenta con 68 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las principales instituciones de formación para servidores públicos en el país, preparando profesionales capaces de gestionar, modernizar y liderar procesos administrativos en entidades estatales, además de participar en la formulación e implementación de políticas públicas en los niveles municipal, departamental y nacional.