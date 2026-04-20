El departamento del Atlántico ratifica su liderazgo nacional en innovación educativa al convertirse en sede del Cuarto Encuentro Directivo de la Red de Secretarías de Educación por la Educación Media, que se desarrolla entre el 15 y el 17 de abril con la participación de delegados de distintas regiones del país.

El evento reúne a representantes del sector educativo con el propósito de reconocer avances en la implementación de la estrategia de transformación de la educación media en los territorios, además de promover espacios de diálogo, intercambio de experiencias y visitas a instituciones educativas.

Durante las jornadas, los asistentes han conocido de cerca los logros, aprendizajes y desafíos que ha dejado esta política pública en el Atlántico, considerado hoy modelo nacional gracias a la ejecución integral del programa Alianza para la Transformación de la Educación Media (ATEM), que alcanza el 100 % de cobertura en las instituciones oficiales del departamento.

Actualmente, 13.405 estudiantes de grados décimo y undécimo de 86 instituciones educativas se benefician de esta iniciativa, orientada a fortalecer la calidad del servicio y garantizar trayectorias educativas completas desde la primera infancia hasta la educación media.

El gobernador Eduardo Verano destacó el compromiso de su administración con el fortalecimiento del sistema educativo como eje del desarrollo social del departamento.

“Estamos comprometidos con sacar adelante todos los procesos relacionados con el sistema educativo, asegurando que nuestros niños no deserten, sino que permanezcan en el aula desde la primera infancia hasta la educación media y logren dar el paso hacia la educación superior”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Educación del Atlántico, Maribel Castro, señaló que uno de los principales retos es garantizar la permanencia estudiantil en todos los niveles.

“Hoy pasamos de 2.5 a 1.8 en la media, lo que nos pone como referente nacional. El reto es seguir fortaleciendo especialmente los grados octavo y noveno, donde se presenta mayor fuga de estudiantes”, explicó la funcionaria.

En el marco del encuentro, al que asistieron 11 secretarías de Educación del país, también se destacaron experiencias exitosas desarrolladas en municipios como Manatí.

La secretaria de Educación de Bucaramanga, Marta Cecilia Guarín, valoró positivamente lo observado durante las visitas.

“La experiencia ha sido maravillosa. Ver cómo el proyecto de vida se articula con estrategias como el arte, la robótica y la didáctica permite que los estudiantes no solo aprendan, sino que descubran qué quieren hacer con sus vidas”, manifestó.

Desde el sector aliado, Fundación Instituto Natura Colombia y Fundación Corona resaltaron el papel de las alianzas público-privadas para fortalecer las políticas educativas y ampliar su impacto en todo el país.

El encuentro también permitió evidenciar resultados concretos en el Atlántico, como el aumento en la transición a la educación superior, que pasó del 44,5 % en 2022 al 50,2 % en 2024.

Asimismo, el departamento mantiene tasas de deserción por debajo del promedio nacional, consolidándose como referente en permanencia escolar.

La meta a largo plazo es ambiciosa: lograr que el 90 % de los estudiantes transiten de manera fluida del grado noveno al undécimo y que el 60 % alcance niveles altos en las pruebas Saber 11 para el año 2035.