La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad para el alcalde Alejandro Char y su familia, luego de que el mandatario denunciara un presunto plan de bandas criminales en su contra.

El general Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que las acciones se adoptaron siguiendo lineamientos del Gobierno nacional y la Dirección de la Policía.

“De acuerdo con las indicaciones del señor ministro del Interior y del director de la Policía, la institución ya dispuso reforzar las medidas de protección”, señaló.

El general agregó que “se convocó el comité de nivel de riesgo y todas las capacidades serán desplegadas para garantizar la seguridad del alcalde”.

En ese sentido, agregó que “la orden que se ha recibido desde el nivel central es que todas las capacidades de Policía Judicial, de inteligencia, de protección sean desplegadas para garantizar la seguridad del alcalde y, obviamente, de las de los protegidos que tenemos en la ciudad de Barranquilla”.

Es de anotar que las medidas se toman en medio de las alertas hechas por Char, quien advirtió sobre posibles amenazas provenientes de estructuras criminales, lo que llevó a activar protocolos especiales para evaluar y mitigar el riesgo.

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre los responsables de las presuntas amenazas, mientras continúan las labores de inteligencia y seguimiento por parte de la fuerza pública.