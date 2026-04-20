En horas de la mañana de este lunes 20 de abril se llevó a cabo una rueda de prensa en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, convocada por el Ministro de Interior, Armando Benedetti, conforme a la denuncia realizada por el alcalde Alejandro Char sobre un supuesto plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia.

En las últimas horas el mandatario local, a través de su cuenta de X, mencionó haber recibido información por parte de las autoridades sobre unos grupos criminales que planteaban atentar contra él y su familia.

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia (…) Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, escribió el alcalde.

El trino, que fue publicado hacia las 7:22 p. m. de este domingo 19 de abril, fue respondido 16 minutos después por Benedetti, dando un parte de tranquilidad al alcalde luego de informar que, junto con Mindefensa, la Policía Nacional y la Dirección de Protección y Servicios Especiales, activarían los organismos de Inteligencia para llegar hasta la raíz de los criminales.

“He procedido contactar al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al director de la Policía, William Rincón y al director de la Policía de Protección y Servicios Especiales para también activar los organismos de inteligencia del Estado, verificar la información y tomar las medidas necesarias. El Gobierno nacional rechaza cualquier amenaza contra cualquier ciudadano”, se leyó.

Ahora, desde las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el mismo ministro Benedetti reiteró el ofrecimiento de una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información del atentado contra el mandatario de los barranquilleros, pero ese mismo monto sería el indicado para denunciar otros atentados contra candidatos a la presidencia de este país.

Por otro lado, el jefe de la cartera del Interior dio detalles de lo que podría ser el origen de las amenazas contra el alcalde Char o de dónde surgieron.

“Esto viene de un procurador que estuvo hablando con un preso de la cárcel de El Barne y, a su vez, un coronel… No voy a decir el nombre para no meter en problema a nadie… El coronel fue y le avisó directamente al alcalde (Alejandro Char)”, expresó el ministro Benedetti.

Y luego agregó que “también parece que desde otras cárceles se ha estado mandando amenazas en contra del alcalde Char”.

Ante este caso, el ministro indicó que se pudo haber roto el “protocolo” luego de que un coronel le avisara directamente al alcalde Char y no le dio la información a los generales, tal y como debió hacerse.

“Debió informarle a los generales y al gobierno central para tomar las medidas pertinentes, pero eso fue lo que sucedió”.