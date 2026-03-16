La Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de dos personas señaladas de proxenetismo con menor de edad. Uno es un extranjero, de 39 años, y el otro un sujeto de 19.

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De acuerdo con información de la institución, los hechos se registraron en un hotel ubicado en la carrera 53 con calle 100 de la capital del Atlántico, donde uniformados del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia fueron alertados sobre un presunto caso de hurto ocurrido en el interior de una de las habitaciones.

“Al llegar al lugar, los policías observaron a un ciudadano de nacionalidad extranjera en medio de una discusión con una adolescente de 16 años de edad”, precisó la Mebar.

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Durante la intervención de la Policía, la menor manifestó que el extranjero la habría contratado para pasar la noche con él, a través de una mujer que presuntamente habría facilitado el encuentro.

Policía Metropolitana de Barranquilla

Según la información suministrada a los uniformados que atendieron el caso, el conflicto se generó debido a que no le querían cancelar el dinero a la menor que previamente habían acordado.

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“Ante la posible comisión de un hecho delictivo que vulnera los derechos de la menor, los uniformados activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de casos, logrando la captura de los presuntos implicados y garantizando la protección de la adolescente”.

En medio del procedimiento policial también se logró la incautación de tres equipos móviles celulares, “elementos que serán fundamentales dentro del proceso investigativo” que ahora deberán enfrentar los procesados.

Las dos personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en los delitos señalados.