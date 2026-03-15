Dos adolescentes muertos y otro gravemente herido fue el desastroso resultado de un violento choque de motocicletas registrado en horas de la madrugada de este domingo a la altura del barrio San José, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

EL HERALDO conoció que las víctimas fatales fueron identificadas como Joselyn Mendoza, de 15 años, y Dylan Andrés Villanueva Vergara, de 17. Por otro lado, se conoció que el herido es un joven de 17 años de edad.

De acuerdo con el testimonio de los moradores del sector, hacia las 3:00 a. m. las víctimas se movilizaban en dos motocicletas; Joselyn y Dylan Andrés viajaban en una moto, mientras que el otro joven viajaba solo en otra.

Durante el recorrido, estos perdieron el control de los vehículos hasta chocar entre sí a la altura de la Avenida la Cordialidad con la carrera 21, en el barrio San José.

Tras el impacto, los dos occisos salieron eyectados del vehículo y quedaron tendidos en el andén, falleciendo en el lugar de los hechos a causa de politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.

Entretanto, el otro joven quedó tendido al otro lado de la vía junto con su moto.

Inconsciente, fue rápidamente trasladado hasta la Clínica La Victoria, donde permanece bajo pronóstico reservado debido al politraumatismo que también sufrió en varias partes de su cuerpo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla y el tránsito adelantan una investigación para esclarecer las causas del trágico siniestro vial.