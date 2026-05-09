En el marco de la celebración del Día de las Madres, la Policía Nacional en el Atlántico destacó la historia de la Intendente Leidy Diana Valencia Polo, una mujer que ha logrado combinar su vocación de servicio con la maternidad, convirtiéndose en ejemplo de disciplina, entrega y superación profesional.

Lea más: 1.300 policías se encargarán de garantizar la seguridad de Barranquilla y su área metropolitana para el Día de las Madres

Para la uniformada, ser madre no ha significado un límite dentro de su carrera institucional. Por el contrario, asegura que es “la razón más poderosa para seguir adelante”.

Policía Nacional

Nacida en Barranquilla, conocida como la ‘Puerta de Oro’ de Colombia, Leidy Valencia ingresó a la Policía Nacional en el año 2009, tras graduarse en la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo. Desde entonces, ha construido una trayectoria marcada tanto por el trabajo operativo como por su formación académica.

Con 17 años de servicio, la Intendente también se ha destacado en el ámbito educativo. Es licenciada en Ciencias Naturales de la Universidad del Atlántico, especialista y magíster de la Universidad Sergio Arboleda, y actualmente adelanta estudios doctorales en Educación y Sociedad.

Ver más: Pescador murió arrollado por vehículo fantasma en la vía Oriental, en Santo Tomás

Sus primeros pasos dentro de la institución se dieron en el departamento de Nariño, donde integró la Seccional de Inteligencia Policial y participó en investigaciones de alto impacto. Posteriormente, trabajó en la Dirección Nacional de Educación Policial en Bogotá, contribuyendo al diseño de 30 programas de educación superior orientados a fortalecer la formación de nuevos uniformados.

Además, su experiencia la llevó a convertirse en ‘Embajadora de Conocimiento’, liderando diplomados y procesos de capacitación en países como Costa Rica, Guatemala y Honduras, dirigidos a policías y funcionarios del Ministerio Público.

Actualmente, se desempeña como Analista de Planeación en el Departamento de Policía Atlántico, desde donde participa en la estructuración de estrategias de seguridad para el departamento.

Policía Nacional

“Mi hijo Jorge Iván es mi motor. Hace doce años recibí el título más importante de mi vida, y es por él que busco dejar un mundo mejor y una institución más sólida”, expresó Leidy.

Lea también: Adulto mayor fue acribillado a tiros en la terraza de una casa en Siete de Abril

La institución resaltó que historias como la de Leidy representan a miles de mujeres policías que diariamente equilibran sus responsabilidades familiares con el compromiso de servir y proteger a la ciudadanía.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la equidad de género y reconoció la labor de las madres uniformadas, quienes, con su ejemplo, reflejan que es posible ejercer una carrera de alto nivel sin dejar de lado su papel dentro del hogar.