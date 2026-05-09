Más de 5,8 toneladas de estupefacientes fueron incautados por uniformados de la Armada Colombia en el Pacífico, según señaló la misma institución castrense.

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Además, de la incautación también se logró la captura de seis extranjeros, cuatro de nacionalidad nicaragüense y dos costarricenses, además de la aprehensión de un menor, todos relacionados con la carga ilegal.

Esta operación se suma a las ya adelantadas por la Armada como la reciente destrucción de 35 laboratorios ilegales utilizados para la producción de pasta base de coca en los departamentos de Cauca y Nariño con la que se debilitó “de manera contundente las finanzas del narcotráfico en el Pacífico colombiano”.

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“Durante las operaciones, hallamos insumos sólidos y líquidos empleados para el procesamiento de alcaloides, afectando las economías ilícitas de estructuras criminales en más de 766 millones de pesos”, dijeron.

Días después, inhabilitaron maquinaria utilizada para la minería ilegal en zona rural de Guapi, Cauca. “Durante la operación, destruimos e inhabilitamos retroexcavadoras, dragas, motobombas y otros equipos empleados en la explotación ilícita de yacimientos mineros, generando una afectación económica superior a los 700 millones de pesos” precisaron.

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Y más recientemente, en una operación entre la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, se logró la captura de alias Wilson, presunto cabecilla de la estructura “Iván Ríos”, en zona rural de Tumaco, Nariño.

“Este resultado representa una afectación directa a las capacidades criminales de esta estructura ilegal, señalada de cometer delitos como extorsión, secuestro, homicidios selectivos, narcotráfico y amenazas contra la población civil y el gremio de comerciantes en el Pacífico sur colombiano”, aseveraron.