La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, en coordinación con el Club de Pesca y Vela de Cartagena, realizó una destacada jornada náutica en la bahía de Cartagena, que reunió embarcaciones locales y tres unidades de formación naval militar.

La competencia contó con la participación de almirantes activos y en retiro, navegantes de la ciudad y alumnos de la Escuela Naval, quienes demostraron sus habilidades en navegación, disciplina y trabajo en equipo durante el circuito dispuesto en la bahía.

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El acto inaugural fue presidido por el Orlando Enrique Grisales Franceschi, Segundo Comandante de la Armada y Jefe de Estado Mayor Naval, quien destacó el valor histórico de esta regata y su aporte a la proyección de los intereses marítimos del país. Asimismo, resaltó que la navegación a vela representa un deporte estratégico con potencial para contribuir al desarrollo económico nacional.

Durante la jornada también se llevó a cabo la tradicional “halada de cabo”, actividad que puso en evidencia la coordinación, el liderazgo y el espíritu de equipo característicos de la gente de mar.

Por su parte, Ramón José del Castillo Trucco, presidente del Club de Pesca y Vela de Cartagena, aseguró que esta regata fortalece la camaradería institucional y exalta las tradiciones marítimas de la región.

Tras cerca de tres horas de competencia, los veleros Villano, Sue y Frizonia Bye Luby ocuparon los primeros lugares en la modalidad Regata. En la modalidad Crucero se destacaron ARC “03 de Julio”, Oh La La y ARC “Antares”.

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Además del componente deportivo, el evento tuvo un enfoque social orientado a respaldar la Acción Social Naval, iniciativa solidaria que impulsa proyectos en beneficio de los Infantes de Marina y sus familias.

Con esta jornada, la Armada de Colombia reafirma su compromiso con el fortalecimiento del deporte náutico, la formación del talento humano y la protección de los intereses marítimos nacionales.