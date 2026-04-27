Con el objetivo de garantizar la estabilidad del servicio de energía, la empresa Air-e llevará a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y mejoramiento de equipos al interior de la subestación 20 de Julio, este martes 28 de abril.

Lea también: Más de 120 mil personas habilitadas para elecciones de la JAC en Atlántico

Las labores a cargo de técnicos de Air-e se desarrollarán de manera escalonada, implicando así la suspensión temporal del suministro de energía en diversos sectores de Barranquilla y el municipio de Soledad.

En Soledad

Durante las jornadas de mantenimiento en el circuito Terranova, se encontrarán sin red eléctrica los barrios: Las Moras, Las Moras IV Etapa, Las Moras de Occidente, Las Moras Norte; Altos de Sevilla, Los Loteros, Ciudad Camelot, Las Acacias, así como la Estación de Transmetro en Soledad, en el horario comprendido entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m.

Asimismo, se verán afectados sectores específicos de la urbanización Las Moras (calle 63 hasta la calle 67C, entre carreras 22D y 23B), urbanización Las Gaviotas (calle 56B hasta la calle 59, entre carreras 34E y 37), y las zonas aledañas al Estadio (calles 63 y 64 con carrera 15G).

Lea también: Los impactos para la industria y el turismo de obras de doble calzada de vía a Ciénaga

A su vez, entre las 10:15 a. m. y las 12:15 p. m., la suspensión se trasladará a los barrios Los Robles, Los Robles I, Almendros (etapas 1, 8 y 9), Villa Estadio, Villa Estadio II y Jardín Villa Estadio.

Como sectores del barrio Siete de Abril (calle 49 Sur hasta la calle 74, desde Avenida Circunvalar hasta la carrera 4 Sur) y un área adicional de Las Gaviotas.

También el circuito 20 de Julio 14 será intervenido dentro del horario de 1:15 p. m. a 3:15 p. m., generando cortes de energía en los barrios Estadio, urbanización Nuevo Horizonte, Los Rosales, Nuevo Milenio, Terranova II, Villa del Carmen I y II, Villa Linda Murillo y Villas del Portal.

En Barranquilla

Tras intervenciones en el circuito Río 10, ubicado en la calle 30 con carrera 42A en el centro de Barranquilla, habrá también cortes de energía en ese sector desde las 6:30 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Adicionalmente, en el barrio Lucero en la carrera 33 con calle 57, se cambiarán elementos eléctricos en una jornada extendida de 8:10 a. m. a 6:00 p. m.

En el sector de La Playa, se realizarán labores menores en la red entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Lea también: Por actualización de diseños e interferencia con tubería se ha retrasado sede la UA en Soledad

Por otra parte, personal técnico adelantará una poda preventiva en el circuito Santa Verónica 2 desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., afectando sectores como Playas de Edrimán, Villa Palmarito, Playa Mendoza, Puerto Caimán, El Morro, Juaruco, vía a Salinas del Rey, Caño Dulce y Puerto Velero.

Sur del Atlántico

La programación, impulsada por la optimización de la prestación del servicio, y prevención de fallas futuras en la infraestructura eléctrica del departamento, finaliza con el cambio de un poste en el barrio Abajo del municipio de Santa Lucía, sobre la calle 10 con carrera 10 entre las 8:45 a. m. y las 12:00 p.m.

Asimismo, en zona rural de Campo de la Cruz, se adecuará la red eléctrica en el barrio 7 de Agosto del corregimiento de Bohórquez, en el horario de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Lea también: Abastecimiento de agua y energía, preocupación en el Caribe frente a la llegada del fenómeno de El Niño