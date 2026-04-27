Este lunes se conoció La Gran Encuesta de GAD3 para Noticias RCN, La FM y La República con la intención de voto de los colombianos de cara a la primera vuelta presidencial.

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En el sondeo Iván Cepeda obtuvo el 36%, Abelardo de la Espriella 21%, Paloma Valencia 13%, Claudia López 3%, Sergio Fajardo 2%, Santiago Botero 0.8%, Miguel Uribe Londoño 0.6%, Luis Gilberto Murillo 0.4%, Clara Eugenia López 0.3%, Carlos Caicedo 0.2%, Mauricio Lizcano 0.1%, Sondra Macollins 0.1%, Roy Barreras 0.0%, Gustavo Matamoros 0.0%, En blanco 5 %, No votaría 6% y NS/NC 11%.

En cuanto a la preferencia por los candidatos a vicepresidentes, figuran Aida Marina Quilcué con el 32%, José Manuel Restrepo 19%, Juan Daniel Oviedo 15%, Edna Cristina Bonilla 2%, Leonardo Humberto Huerta 2%, Carlos Fernando Cuevas 0.8%, María Consuelo del Río 0.6%, Luz María Zapata 0.5%, Luisa Fernanda Villegas 0.5%, Martha Lucía Zamora 0.2%, Nelson Javier Alarcón 0. 1%, Pedro Luis de la Torre 0.1%, Leonardo Karam Helo 0.1%, Mila María Paz Campaz 0.1%, Ninguno 16% y NS/NC 12%.

Frente a algunos posibles escenarios de segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026 se tiene que Iván Cepeda sacaría el 46% contra Abelardo de la Espriella, que tendría el 35%, y votaría en blanco el 9%, no votaría el 6% y NS/NC 4%.

E Iván Cepeda obtendría el 44% frente a Paloma Valencia, que sacaría el 37%, mientras que votaría en blanco el 8%, no votaría 7% y NS/NC 3%.

Ficha técnica

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