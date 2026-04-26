El candidato presidencial por el movimiento Firmes por la Patria, Abelardo de la Espriella, sostuvo un encuentro este domingo con autoridades de las comunidades indígenas Wayuu en el departamento de La Guajira.

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El abogado recibió el respaldo de manera simbólica de los líderes que estuvieron en la reunión de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el 31 de mayo.

De acuerdo a lo expresado por la campaña del candidato presidencial, este respaldo cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, al inicio del actual gobierno, estas mismas autoridades otorgaron el bastón de mando como símbolo de confianza institucional.

“Hoy, en un nuevo momento político, este respaldo simbólico hacia Abelardo De La Espriella refleja una posición autónoma de las comunidades frente al rumbo del país y a las decisiones que impactan sus territorios”, señaló la campaña de De la Espriella.

Durante el encuentro, el candidato presidencial abordó la situación que enfrentan las comunidades, especialmente en temas críticos como la desnutrición infantil, señalando que el problema ha sido malinterpretado desde el nivel central.

Argumentó que la crisis no responde a prácticas culturales ni a decisiones de las comunidades, sino a la falta de presencia efectiva del Estado y de condiciones dignas en el territorio.

“Este gesto no es un acto protocolario, sino una expresión profunda de reconocimiento desde las estructuras propias de gobierno indígena, que históricamente han sido respetadas como formas legítimas de organización y autoridad”, se lee en un comunicado de la campaña.

De la Espriella reiteró su compromiso con el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, en particular del pueblo Wayuu, “como eje fundamental de la identidad cultural y social de Colombia, el diálogo directo con sus autoridades y la construcción de soluciones que respondan a sus realidades territoriales, sociales y culturales, así como el desarrollo del Caribe”.

“El pueblo Wayuu tendrá un lugar central en el país que vamos a construir. Esto no es una promesa: es un compromiso”, señaló el candidato durante el encuentro.

La campaña insistió en que este respaldo simbólico representa no solo un gesto político, sino un llamado a saldar una deuda histórica con las comunidades indígenas, integrándolas como protagonistas en la construcción del país.