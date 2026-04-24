La congresista del Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció luego de que el candidato Iván Cepeda asegurara en las últimas horas que no está dispuesto a aceptar condiciones o imposiciones para debatir con ella y con Abelardo De La Espriella.

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“He dicho que reto al debate a los candidatos de la extrema derecha, que se olviden, no me voy a someter a cualquier clase de condiciones para ese debate ni mucho menos me prestaré al intento de someter la dignidad del Pacto Histórico y el Pacto por la Vida a la cultura del espectáculo”, expresó Cepeda.

Asimismo, frente a esto, Valencia respondió que está dispuesta a asistir al debate incluso si, según ella, las reglas están inclinadas a favor de su contendor.

“Que amañe el debate todo lo que quiera que yo se lo acepto así sea amañado. El país tiene que ver que Cepeda no es Petro, que Cepeda es el responsable de toda la violencia que estamos viviendo porque fue él el que creó la paz total y metió a Petro en eso y nos llevan matando, secuestrando, extorsionando y Cepeda no quiere responder, que responda”, manifestó la senadora.

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Finalmente, la discusión ha generado controversia, especialmente porque Cepeda planteó que el debate se realice únicamente con Valencia y De La Espriella, dejando por fuera a aspirantes de sectores de centro.

“No soy de los que se venden por un micrófono, una cámara o una portada de revista, no, señores. Lo mío no es caerle bien al poder”, manifestó Cepeda durante una intervención en Pereira.