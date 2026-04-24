Tras el consejo de seguridad extraordinario adelantado horas después del atentado con explosivos contra el Batallón Pichincha en Cali, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, anunció un aumento en la recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables del ataque perpetrado en la mañana de este viernes 24 de abril, en la sede de la Tercera División.

Leer más: Ejército atribuye a disidencias de ‘Iván Mordisco’ atentado contra Batallón Pichincha

El mandatario local afirmó que se reformarán las estaciones de Policía y las unidades del Ejército con el propósito de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“Aumentamos la recompensa por información que permita dar con los responsables, en especial el conductor de la buseta. A partir de este momento se va a fortalecer la presencia, no sólo de la Policía, sino también de las Fuerzas Militares, con un despliegue general. A toda la ciudadanía le pido que colabore con las autoridades”, dijo el mandatario.

Lea además: En video quedó captado el momento exacto del ataque con carro bomba cerca de Batallón Pichincha en Cali

La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que el bus cargado de explosivos utilizado para cometer el ataque portaba placas de Puerto Tejada, Cauca.

“En este momento se está investigando ese vehículo: cómo llegó hasta Cali y cómo lo adaptaron con rampas para subir los cilindros. Eran cinco cilindros en total; uno explotó y cuatro cayeron en la brigada, los cuales están siendo desactivados de forma controlada”, expresó.

Se conoció que para este sábado 25 de abril se llevará a cabo otro consejo de seguridad que será encabezado por el presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en Venezuela para su encuentro con Delcy Rodríguez.

Le puede interesar: Petro es recibido por Delcy Rodríguez en primera visita a Venezuela tras captura de Maduro

Tras el consejo de seguridad regional en Cali, tomamos decisiones claras y contundentes para enfrentar esta amenaza:



Aumentamos la recompensa hasta $200 millones por información que permita capturar y judicializar a los responsables del atentado. Ya está en marcha un plan… pic.twitter.com/2B39il69jA — Alejandro Eder (@alejoeder) April 24, 2026

Asimismo, el Ejército nacional señaló a la estructura ‘Jaime Martínez’, perteneciente a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, como presunta responsable del atentado que por fortuna no dejó víctimas fatales, pero sí dos mujeres heridas y varios daños materiales.

“De acuerdo con información preliminar de inteligencia militar, este hecho terrorista podría estar relacionado con el grupo armado organizado residual Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco”, indicó la institución.

Las autoridades continúan verificando el área y evaluando posibles daños materiales al interior de las instalaciones militares.

“El Ejército Nacional rechaza de manera contundente este tipo de acciones terroristas que buscan generar miedo, zozobra y afectar la tranquilidad de los caleños. Así mismo, reitera su compromiso de continuar desarrollando operaciones militares para proteger a la población civil, salvaguardar la infraestructura militar y neutralizar cualquier amenaza contra la seguridad en el suroccidente del país”, se lee en el comunicado.