Satena anunció este viernes la suspensión indefinida de sus vuelos y operaciones aéreas en el municipio de Tibú, Norte de Santander, debido a la crisis de orden público que vive la región del Catatumbo.

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La aerolínea estatal señaló, a través de un comunicado emitido desde Bogotá, que la medida incluye la cancelación inmediata de la ruta Cúcuta-Tibú.

La decisión responde a los recientes hechos de violencia que han generado riesgos para la seguridad del personal y los pasajeros, luego de que el administrador de operaciones de la aerolínea en el municipio, Edinson Balaguera, fuera secuestrado.

“La decisión se adopta tras el secuestro de Edinson Balaguera Gamboa, administrador de la operación de Satena en Tibú, quien también desempeña funciones como agente operativo. Este hecho representa un riesgo directo para la integridad del personal y de los pasajeros y hace inviable la continuidad del servicio en condiciones seguras”, se lee en el comunicado.

Este hecho de gravedad encendió las alarmas de la compañía, que calificó la situación como “inviable” para continuar prestando el servicio en condiciones seguras.

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Finalmente, la aerolínea manifestó su rotundo rechazo a este acto e hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las acciones necesarias que permitan la pronta liberación de su colaborador, y el esclarecimiento de los hechos.

Cabe señalar que desde hace varios días los enfrentamientos armados entre integrantes del ELN y de las disidencias de las FARC, se han agudizado, generando pánico entre la población civil, que se ha visto obligada a abandonar masivamente la región.