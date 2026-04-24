BOGOTÁ. Se dieron a conocer por parte de la Universidad de Cartagena los 10 mejores puntajes en el concurso de aspirantes a ser el próximo contralor general de la República, cargo que escogerá el nuevo Congreso el próximo 12 de agosto.

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Luego de la prueba de conocimientos realizada por la entidad educativa, el Congreso debe depurar la lista de los 240 candidatos iniciales para que queden solo 10 nombres elegibles para el cargo de jefe del ente de control fiscal del país.

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En las calificaciones, el exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga obtuvo el primer lugar con 98 aciertos, seguido por Julián Mauricio Ruiz Rodríguez con 95 aciertos, Karol González Mora con 94 aciertos, Elisina Ortega Consuegra con 93, Andrés Castro Franco con 90, Luis Enrique Abadía García con 89, Jorge Eliecer Laverde Vargas con 88, Ana Elena Monsalvo Herrera con 85, David Alonso Roa Salguero con 83 aciertos y Erika Sabogal Castro con 83 aciertos.

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Por ahora, los primeros 37 mejores puntajes pasarán a la siguiente fase y serán entrevistados por una comisión accidental. Esta lista se dará a conocer a partir del próximo 20 de mayo.