El representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, quien hizo parte de una delegación de parlamentarios opositores que fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Washington, a denunciar la “crisis electoral” en el país a raíz de las amenazas a candidatos y la violencia armada que se recrudece, confirmó que el senador republicano Bernie Moreno estará como observador en las elecciones presidenciales de la primera vuelta el próximo 31 de mayo en Colombia.

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“El senador Bernie Moreno nos confirmó, en el encuentro que sostuvimos en su oficina en el Congreso de Estados Unidos, que estará en Colombia como observador electoral durante la última semana de mayo, de cara a la primera vuelta presidencial. Su presencia representa una garantía clave para un proceso abierto, transparente y con acompañamiento internacional”, indicó Uscátegui en sus redes sociales.

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Agregó el legislador opositor de la cámara alta que la presencia de Moreno en el país “envía un mensaje claro: el mundo está atento y comprometido con la transparencia, las garantías democráticas y el respeto por la voluntad de los colombianos”.

Cámara de Representantes /Cortesía

La visita oficial de la delegación de congresistas colombianos en Washington tuvo reuniones con el presidente de la Cámara, el jefe de misión de la OEA y representantes de los departamentos de Estado y Justicia.

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Además, entregaron “documentos y pruebas sobre amenazas contra la candidata presidencial Paloma Valencia y la falta de garantías para la oposición en Colombia. Hay municipios donde no podemos hacer política mientras el Pacto Histórico concentra todos los votos. Buscamos presionar para que existan garantías reales de cara a las elecciones de mayo”.