Este viernes 24 de abril, el presidente Gustavo Petro cumplirá una agenda oficial en Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez, quien ejerce la presidencia interina de Venezuela. Este encuentro se produce tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de fuerzas de Estados Unidos, un evento que reconfiguró el panorama político en la región y que sitúa a Petro como el primer mandatario internacional en visitar el país bajo el nuevo esquema de mando.

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El mandatario colombiano fue el encargado de anunciar oficialmente el desplazamiento la semana pasada durante un foro en España. Según sus declaraciones, la visita busca concretar un diálogo que no fue posible anteriormente. “El 24 de abril voy a ir a Caracas”, afirmó Petro durante un foro de líderes de izquierda en España, confirmando su asistencia a la reunión.

Originalmente, los dos gobiernos habían pautado una reunión para mediados de marzo en la frontera colombiana, pero la cita fue cancelada a última hora alegando motivos de seguridad.

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Ante la imposibilidad de que Rodríguez viajara a Colombia, Petro decidió trasladarse a Caracas para evitar mayores postergaciones. Al respecto, el mandatario parafraseó un dicho popular para explicar su decisión: “Si Mahoma no viene a mí, yo voy”.

Los temas centrales de la mesa técnica entre Colombia y Venezuela

La reunión de este viernes está precedida por un encuentro entre los cancilleres de ambos países, quienes el jueves repasaron los puntos críticos que requieren atención inmediata. La agenda de los mandatarios se centrará en los siguientes ejes operativos y económicos:

Seguridad y defensa fronteriza: coordinación de acciones en los 2.200 kilómetros de frontera común, donde actualmente operan grupos armados que controlan el narcotráfico y la minería ilegal.

Acuerdos energéticos: negociación de un convenio para la exportación de gas venezolano hacia Colombia.

Infraestructura eléctrica: evaluación de los planes para reactivar el proyecto de interconexión eléctrica entre ambas naciones.

Asuntos consulares: gestión de trámites y atención a ciudadanos en el nuevo contexto político.

Relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela: impacto del giro político de Gustavo Petro

La visita de Petro ocurre en un momento de transición diplomática. Aunque el presidente colombiano fue un aliado de la administración anterior e inicialmente condenó las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, su postura se ha ajustado tras conversaciones de alto nivel en Washington.

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Después de un encuentro con el presidente Donald Trump, las tensiones entre Colombia y la nueva administración venezolana, que opera bajo presión estadounidense, se han reducido.

Este viaje a Caracas es el primero que realiza Petro desde abril de 2024 y busca estabilizar la relación con el gobierno interino de Rodríguez para abordar los problemas logísticos y de seguridad que afectan la zona limítrofe.