En medio de la conmoción que ha generado el asesinato de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, ha surgido un debate que va más allá del hecho violento.

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Expertos señalan que analizaron el caso y hay ciertas dinámicas familiares y emocionales que podrían estar detrás.

El crimen ocurrió en un apartamento ubicado en Polanco, en Ciudad de México, donde cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima fue atacada por su suegra a tiros.

Captura de video Carolina Flores Gómez junto a su suegra el día de su asesinato

Las imágenes, que rápidamente se difundieron y se hicieron virales, también captaron la reacción posterior de la presunta agresora, lo que desató múltiples interpretaciones en redes sociales.

La señora Érika al ser cuestionado por su hijo al realizar el crimen dijo: “Nada, me hizo enojar. Ella no es mi familia y tú eres mío.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

A partir de ese contexto, comenzó a mencionarse un concepto que no es común en conversaciones cotidianas como es el “enmeshment”.

¿Qué es el enmeshment?

El “enmeshment”, también conocido como entrelazamiento emocional, describe relaciones en las que las fronteras entre las personas prácticamente desaparecen. En estos casos, la cercanía deja de ser saludable y se convierte en una forma de dependencia.

El término fue propuesto por el terapeuta Salvador Minuchin y se utiliza para explicar situaciones en las que uno o varios miembros de una familia se involucran de manera excesiva en la vida del otro, afectando su autonomía.

Según la Asociación Americana de Psicología, este tipo de relación implica una participación desproporcionada en decisiones, emociones y acciones personales.

Cortesía Carolina Flores Gómez, la exreina de belleza mexicana asesinada

Aunque puede pasar desapercibido, el entrelazamiento emocional suele manifestarse en señales concretas. Entre las más frecuentes se encuentran:

Dificultad para tomar decisiones sin la aprobación de otra persona

Sensación de culpa al buscar independencia

Necesidad constante de control o supervisión

Falta de identidad propia

Miedo intenso a la distancia emocional o física

Relaciones externas limitadas

En estos escenarios, la relación deja de ser equilibrada y puede convertirse en una dinámica de control y dependencia.

Cortesía Carolina Flores Gómez, la exreina de belleza mexicana asesinada

Luego de conocerse los detalles del feminicidio, algunos usuarios han vinculado este concepto con el comportamiento de la principal sospechosa, señalando un posible apego extremo hacia su hijo.

No obstante, especialistas advierten que el “enmeshment” es una herramienta para entender relaciones, no un diagnóstico automático ni una explicación definitiva de hechos violentos y por ahora son solo especulaciones.

🇲🇽⚖️Madre de la exreina asesinada Carolina Flores exige justicia



📢 Reyna Flores, madre de la exreina mexicana, pidió que la persona responsable se entregue a las autoridades y permita que se haga justicia: “La vamos a encontrar”. pic.twitter.com/GDZKTNlw03 — Agencia VN (@AgenciaVNews) April 23, 2026

Igualmente, la investigación oficial continúa en curso para esclarecer responsabilidades. Erika señalada por su propio hijo se encuentra aún prófuga de la justicia.