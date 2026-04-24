El brasileño Estevao, del Chelsea, se perderá lo que resta de temporada por una lesión en los isquiotibiales y es duda para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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El extremo del Chelsea se lesionó en los primeros minutos de la derrota contra el Manchester United del pasado sábado al hacer un ‘sprint’. El futbolista notó la molestia en la pierna, pidió el cambio y se marchó del campo con gestos de dolor.

Callum McFarlane, entrenador interino del Chelsea tras el despido de Liam Rosenior, confirmó que Estevao se perderá lo que resta de temporada, pero no se mojó sobre si estará o no en la Copa del Mundo.

“No va a jugar con nosotros en lo que resta de temporada. Él tiene muchas esperanzas de llegar a la Copa del Mundo, pero no lo sé”.

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Estevao, que ha marcado ocho goles en los 36 partidos que ha disputado esta temporada, se perdió la última convocatoria con Brasil por problemas físicos, pero ha sido un habitual en las listas de Carlo Ancelotti, que contaba con él para el Mundial que comienza en poco menos de dos meses.