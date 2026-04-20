Juan David Ríos ya es una pieza fundamental en este Junior. El futbolista, que no tuvo un buen comienzo de semestre, poco a poco, con su trabajo y entrega en el terreno de juego, ya es uno de los titulares del equipo.

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Si bien el onceno rojiblanco no tuvo su mejor versión en la victoria 2-0 ante Llaneros, el futbolista volvió a destacarse y se vio bien en el terreno de juego, siendo el dueño del mediocampo.

“En la mitad de cancha yo soy el que tengo que marcar la diferencia, esa es mi característica, mantenerme bien parado en esa zona del campo, no dejar que se parta el equipo. En el segundo tiempo quedamos con Peña de lateral, tuve más respaldo en la zona defensiva. El equipo rival juega muy bien, fue un partido complicado. Se ganó, hay veces que hemos jugado bien y no se consiguieron los resultados. Controlamos el partido, lo hicimos bien y esperamos en otros encuentros terminar más con la posesión del balón”, señaló en rueda de prensa.

El centrocampista se mostró muy contento por poder compartir vestuario con grandes jugadores como Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel y aprovechó para defender a Guillermo Paiva.

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“Es un jugador de mucha trayectoria (Bacca), es ídolo del club. Nadie desconoce lo que él ha hecho futbolísticamente. Es un jugador de mucha jerarquía, que nos ayuda mucho en el camerino y en la cancha. Los equipos rivales al ver a jugadores como Bacca, Muriel, Teófilo, los equipos rivales entran con más precaución. A mí me tocó cuando los enfrenté. Es bueno contar con ellos, porque en cualquier momento los toca la varita de que les queda una y la hacen. Es muy enriquecedor tener tantos líderes, que siempre van para adelante, que nos apoyan. Son ganadores y eso no lo inculcan a todos. Desde los señores que nos ayudan en la sede hasta todos los jugadores. En este club hay que ser ganadores, eso jerarquiza al club”, afirmó.

“Paiva es un jugador de mucha jerarquía, por algo ha jugado internacionalmente, ha sido campeón. Ya se le va a dar. Todo es con paciencia, porque el tiempo de Dios es perfecto, porque tiene una calidad enorme. Esperamos que todos los que le tocan marcar gol lo hagan y nosotros estar parados, porque sabemos la jerarquía que tienen todos arriba”, complementó.

El jugador, de 34 años, dijo que la confianza ha sido vital para su adaptación al equipo y a Barranquilla.

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“La confianza que he tenido de parte del profe, de los compañeros. Acoplarme más a todo mi entorno, a la ciudad, mis hijas ya están bien en su colegio. Ya estoy más estable a lo que es Barranquilla con su clima. Todo eso influye para lo que es mi desempeño en la cancha. Con el trabajo, lo que me caracteriza, ser una persona guerrera. Se está viendo reflejado lo que vengo haciendo en estos meses”, destacó.

Por último, Juan David Ríos dijo que no está conforme porque sabe que puede dar mucho más.

“Más allá de ser un pilar, a eso vine, para eso me trajo el profe, para hacer lo que he hecho en mi carrera. No estoy conforme, porque vienen más encuentros, tengo que hacerlo bien porque tengo grandes compañeros. Me he sentido bien con el transcurrir de los partidos. No estoy conforme, porque puedo dar más y ayudarle más al equipo en el objetivo final que es clasificar en la Libertadores y quedar campeones de la Liga”, concluyó.