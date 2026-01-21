Confía en levantar el título. Con la voz de la experiencia y el peso de la capitanía, Yimmi Chará anticipó lo que será el juego de vuelta de la Superliga, que Junior disputará ante Santa Fe, este miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El extremo y volante afronta la final con convicción, carácter y confianza en la identidad del equipo.

Leer también: Santa Fe vs. Junior: por la corona de supercampeón

El capitán rojiblanco reconoció la dificultad que implica jugar en la altura de Bogotá, pero dejó claro que en un duelo decisivo las condiciones se emparejan.

“Sabemos que en la altura cuesta bastante para nosotros, pero en las finales todo es muy parejo. Los dos equipos estamos capacitados para ser campeones y los dos queremos serlo”, señaló.

Chará recordó además que Junior ya ha sabido competir en Bogotá en contextos adversos.

“Nuestra última presentación allá fue con diez jugadores, empatamos y además íbamos ganando (ante Fortaleza). Eso habla de un equipo aguerrido, una identidad que no vamos a cambiar”.

Leer también: Alfredo Arias habló del duelo Santa Fe-Junior por la Superliga: “Yo les tengo mucha fe a mis jugadores”

Sobre la conformación del plantel, el capitán destacó la calidad de la nómina y el proceso de adaptación que atraviesa el grupo.

“Tenemos una muy buena nómina, con jugadores de mucha trayectoria. Es normal que al inicio cueste porque hay pocos entrenamientos, pero como compañeros tratamos de que esa adaptación sea lo más rápida posible”.

Para Chará, el propio calendario obliga a acelerar los procesos. “La única manera de lograrlo es jugando, no hay otra forma, por el tipo de calendario que tenemos”.

Leer también: El Sporting impone su ley ante el PSG con doblete del samario Luis Suárez

El futbolista vallecaucano espera un duelo intenso y equilibrado frente a un rival con experiencia. “Será muy cerrado, muy apretado. Santa Fe tiene jugadores que saben manejar este tipo de partidos y nosotros, con nuestra identidad de no rendirnos, vamos a hacer que sea una final cerrada”.

Chará resaltó que el ánimo del equipo está arriba más allá del calendario exigente y la ausencia de victorias en los dos primeros partidos. “Este deporte te da la posibilidad de mejorar al otro día. El equipo mentalmente es muy fuerte, hemos hecho un gran grupo”, afirmó.

El capitán reconoció que el inicio de temporada ha sido complejo, pero ve en la final una oportunidad. “Sabíamos que iba a ser un inicio complicado, con pocas sesiones de entrenamiento, pero mañana tenemos la posibilidad de volver a intentarlo y de mostrar el fútbol que se venía mostrando. Y qué mejor que hacerlo en una final”.

Leer también: Luis Díaz reaparece en la Champions: ¿cuándo, a qué horas y por cuál canal?

Lejos de negar la presión, Chará la asumió como parte del juego. “El nerviosismo siempre va a estar. Si uno no siente nervios, no está apto para ser futbolista profesional. El nervio te mantiene atento y concentrado”, explicó.

Además, destacó la capacidad del grupo para aislarse del entorno una vez empieza el partido. “Cuando entras a la cancha tienes que olvidarte de todo lo externo”.

Finalmente, Yimmi Chará fue contundente al señalar el principio que guía a Junior en esta final.

“Uno de los mensajes que siempre comparto es que la actitud no se puede negociar. El equipo la ha hecho parte de su identidad y nos ha dado resultados, incluso en partidos donde el marcador no estaba a favor”.

Con ese respaldo mental y emocional, Chará confía en que Junior llegue a El Campín con el carácter necesario. “Esperamos que mañana esa actitud esté muy arraigada en nosotros, porque es una final y hay que jugarla como tal”.