¿De las canchas a las tarimas? Teófilo Gutiérrez, genial y exitoso como futbolista, sorprendió a los hinchas de Junior y a todos sus seguidores con su incursión en el mundo de la música.

El ídolo de La Chinita, tres veces campeón de Liga con los rojiblancos (2018 II, 2019 I y 2026 II), apareció este jueves, a través de las redes sociales, en el video de la canción ‘La mochila azul’, en la cual aparece cantando, bailando y actuando.

Teo participa activamente en la canción y en su video junto a Dj K-po, bastante reconocido en el ambiente picotero; y El Berry Letrado, artista urbano. La producción del video musical fue obra de ‘Noto La Marca’.

“Huele a perfume, esa mochila te tiene en las nubes”, dice un estribillo de la champeta que estrena a Gutiérrez en el panorama de la música.

“Son mochila, son mochila, son mochila y que está espelucá”, canta Teo, que en la producción videográfica luce la camiseta de Junior y una mochila azul. También muestra el perfume de su marca.

El veterano jugador, que el 17 de mayo llegará a 41 años, pasa a integrar el grupo de futbolistas que se animan a grabar una canción. Jackson Martínez hace algún tiempo se decidió a interpretar música cristiana, mientras Juan Fernando Quintero intervino en algunas canciones de reguetón.

Recientemente Luis Díaz debutó como intérprete musical con ‘La promesa’, un tema de agradecimiento a todo lo que está viviendo dentro y fuera de las canchas.

Así las cosas, no están lejos las canchas de las tarimas y escenarios musicales. Muchos futbolistas están alternando el balón con los micrófonos.