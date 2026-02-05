Compartir:
Por:  Rafael Castillo Vizcaíno

¿De las canchas a las tarimas? Teófilo Gutiérrez, genial y exitoso como futbolista, sorprendió a los hinchas de Junior y a todos sus seguidores con su incursión en el mundo de la música.

Omar Pérez, campeón con Junior en 2004, sufrió un infarto

El ídolo de La Chinita, tres veces campeón de Liga con los rojiblancos (2018 II, 2019 I y 2026 II), apareció este jueves, a través de las redes sociales, en el video de la canción ‘La mochila azul’, en la cual aparece cantando, bailando y actuando.

Teo participa activamente en la canción y en su video junto a Dj K-po, bastante reconocido en el ambiente picotero; y El Berry Letrado, artista urbano. La producción del video musical fue obra de ‘Noto La Marca’.

“Huele a perfume, esa mochila te tiene en las nubes”, dice un estribillo de la champeta que estrena a Gutiérrez en el panorama de la música.

“Son mochila, son mochila, son mochila y que está espelucá”, canta Teo, que en la producción videográfica luce la camiseta de Junior y una mochila azul. También muestra el perfume de su marca.

El veterano jugador, que el 17 de mayo llegará a 41 años, pasa a integrar el grupo de futbolistas que se animan a grabar una canción. Jackson Martínez hace algún tiempo se decidió a interpretar música cristiana, mientras Juan Fernando Quintero intervino en algunas canciones de reguetón.

Recientemente Luis Díaz debutó como intérprete musical con ‘La promesa’, un tema de agradecimiento a todo lo que está viviendo dentro y fuera de las canchas.

Así las cosas, no están lejos las canchas de las tarimas y escenarios musicales. Muchos futbolistas están alternando el balón con los micrófonos.