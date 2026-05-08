La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) encendió las alarmas este viernes tras denunciar un presunto intento de amaño relacionado con el partido entre Boca Juniors de Cali y Alianza FC, correspondiente a la Copa BetPlay.

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A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, la agremiación informó que una red dedicada, presuntamente, a la manipulación de resultados habría contactado a futbolistas de ambos equipos con el objetivo de influir en acciones y en el marcador del compromiso.

“ACOLFUTPRO informa que una red de amaño de partidos ha contactado a futbolistas de Boca Juniors de Cali y Alianza FC buscando manipular el resultado y acciones del partido de hoy entre esos equipos por la Copa BetPlay”, señaló la entidad.

La organización destacó la reacción de los jugadores involucrados, quienes rechazaron las insinuaciones y decidieron reportar de inmediato la situación. “Los futbolistas han rechazado estas insinuaciones y reportado el hecho a ACOLFUTPRO”, añadió el comunicado.

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Asimismo, la asociación confirmó que el caso ya fue trasladado a las autoridades competentes para que se adelanten las respectivas investigaciones y se tomen medidas urgentes frente a esta situación que amenaza la transparencia del fútbol colombiano.

“Entre todos debemos trabajar para erradicar este flagelo que atenta contra la integridad del fútbol y pone en riesgo la carrera deportiva de nuestros afiliados”, expresó ACOLFUTPRO.

El presunto caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por posibles intentos de corrupción y manipulación de resultados en el balompié nacional, un tema que en los últimos años ha generado alertas en distintas ligas y competiciones del continente.