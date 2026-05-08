Mediante el proyecto de ampliación de cobertura eléctrica, familias de comunidades rurales e indígenas del municipio de Manaure, en La Guajira, poco a popo tienen acceso digno a la energía eléctrica.

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El proyecto beneficia directamente a comunidades como Berlín Polimana, Callao, Poloushirra, Siria, Huyaraipa, Jotomana Paz y sectores de La Gloria, donde durante años muchas familias tuvieron que vivir en medio de dificultades por la falta de energía eléctrica.

Las obras contemplan la construcción de redes de media y baja tensión, instalación de postes, transformadores, luminarias y acometidas domiciliarias. Además, incluyen sistemas de generación solar fotovoltaica, tanto individuales como centralizados, permitiendo llevar energía incluso a zonas dispersas y de difícil acceso, promoviendo además el uso de energías limpias y sostenibles.

Adicionalmente, el proyecto incorpora sistemas de medición, redes internas domiciliarias y soluciones energéticas integrales que mejoran la calidad y continuidad del servicio para las familias beneficiadas.

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Este proyecto también contempla intervención en comunidades rurales de Riohacha, en sectores como Santa Clara, Cactus, Paraíso, Romonero, Barbacoa y Paraver.