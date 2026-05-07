Desde el sector de Ballenas, el Ministerio de Minas y Energía anunció que la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) concluyó la evaluación técnica del proyecto “Infraestructura de almacenamiento y regasificación de GNL en La Guajira con conexión al Sistema Nacional de Transporte (SNT)”, contemplado dentro del Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023-2032.

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El proyecto incluirá a comunidades de La Guajira en programas de formación técnica y capacitación laboral para participar en las obras, operación e infraestructura asociada al abastecimiento de gas en la región.

La evaluación determinó que la propuesta presentada cumple con los criterios técnicos exigidos para su desarrollo como Proyecto IPAT (Inversiones en Proyectos Prioritarios del Plan de Abastecimiento de Gas Natural), incluyendo ubicación, capacidad y fecha de puesta en operación.

La iniciativa contempla una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) frente a las costas de La Guajira, infraestructura que permitirá almacenar cerca de 147.835 metros cúbicos de Gas Natural Licuado (GNL) y regasificar hasta 250 millones de pies cúbicos diarios para su incorporación al Sistema Nacional de Transporte.

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El proyecto se conectará al nodo Ballena y aprovechará infraestructura existente del sistema gasífero en La Guajira, fortaleciendo la confiabilidad energética del país y mejorando la capacidad de respuesta frente a contingencias de abastecimiento.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que este avance técnico representa un paso decisivo para garantizar la seguridad energética nacional.

“Colombia necesita garantizar soberanía y confiabilidad energética para proteger a los hogares, la industria y la economía nacional. Este proyecto en La Guajira fortalece nuestra capacidad de abastecimiento de gas y nos permite prepararnos para los retos energéticos del futuro”, afirmó el ministro.

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El jefe de la cartera minero-energética destacó además que la infraestructura se desarrollará bajo criterios regulatorios y técnicos definidos por el Gobierno Nacional, la CREG y la UPME.

“Estamos construyendo soluciones de largo plazo para asegurar el suministro de gas natural del país, diversificar las fuentes de abastecimiento y aumentar la resiliencia energética de Colombia. La transición energética también exige confiabilidad y planeación responsable. Durante décadas, los gobiernos anteriores no se preocuparon por impulsar un proyecto de regasificación en el Caribe colombiano y se permitió la concentración de la infraestructura alrededor de SPEC, limitando alternativas estratégicas para el país”, señaló Edwin Palma.

El ministro también reconoció la participación de Transportadora de Gas Internacional (TGI) dentro del proceso técnico adelantado por la UPME.

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“Es importante destacar que TGI fue la única empresa que presentó una propuesta concreta dentro de este proceso. Eso demuestra confianza en el país y en la necesidad de fortalecer y modernizar nuestra infraestructura gasífera para responder a los desafíos energéticos de los próximos años”, concluyó.

De acuerdo con el informe técnico, el proyecto contempla además obras submarinas y adecuaciones en el nodo Ballena para garantizar la integración operativa con el Sistema Nacional de Transporte, así como permisos ambientales y marítimos que actualmente avanzan ante las autoridades competentes.

La propuesta evaluada por la UPME prevé una entrada en operación dentro del horizonte establecido por el Plan de Abastecimiento de Gas Natural y busca consolidar a La Guajira como un eje estratégico de la seguridad energética de Colombia.