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Por:  Julio César González

En las últimas horas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, trinó en su cuenta de X una operación de la Fuerza Pública que fortalece el control territorial y la protección de las comunidades en el departamento de La Guajira.

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La diligencia se registró en la ranchería Parawana, en el área rural del municipio de Manaure, donde capturaron en flagrancia a tres integrantes del grupo delincuencial ‘Los del 47’, una estructura criminal que amenazaba la seguridad en el departamento.

Esta operación ejecutada por grupos especiales del Ejército Nacional y la Policía, permitió neutralizar capacidades criminales y violentas de esta organización.

Durante el procedimiento fueron incautados un fusil, pistolas, escopetas, proveedores, munición y una granada, armamento que pretendía ser utilizado para intimidar y generar violencia en la región.

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El hallazgo de un dron y equipos tecnológicos evidencia la mente criminal y planes para atentar contra la comunidad.

“Estamos enfrentando organizaciones que buscan fortalecer sus capacidades criminales mediante tecnología y armamento, y por eso nuestra respuesta también se adapta, se anticipa y actúa con contundencia”, expresó el ministro.

Agregó que, “este resultado demuestra que la Fuerza Pública mantiene la ofensiva contra el crimen organizado. Mi reconocimiento a nuestros militares y policías que, con valentía y honor, hacen posible estos resultados para proteger a Colombia”.

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