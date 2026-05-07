La gobernación de Córdoba adelanta, con maquinaria amarilla, la intervención de más de 33 mil metros lineales de vías rurales en la subregión del San Jorge. En el corregimiento de Cintura, del municipio de Pueblo Nuevo, no solo intervienen vías sino también puntos críticos como la boca Totumito, en la vereda Nueva Esperanza.

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En este sector ya realizaron trabajos con maquinaria y el transporte de material para estabilizar el terreno, permitiendo mejores condiciones de tránsito y mayor seguridad para las comunidades que dependen de estas vías.

En la actualidad trabajan en el mejoramiento de la conexión hasta el sector de Puente Marralú, en Ayapel, corredor clave para la productividad de la región.

Cortesía Gobernación de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, indicó que “estamos trabajando en las vías rurales porque sabemos que allí está el corazón productivo del departamento. Seguimos llegando con soluciones que mejoran la movilidad y la calidad de vida de nuestra gente luego de este frente frío ocurrido en febrero”.

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Campesinos y habitantes del sector resaltan el impacto de estas acciones, señalando que hoy las condiciones de las vías permiten movilizar productos, acceder a servicios y reducir las dificultades que antes enfrentaban, especialmente en épocas de lluvia, además de fortalecer la dinámica económica local.